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WhereToEat

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Сентябрь
18 красноярских ресторанов претендуют на звание лучшего в Сибири
27 сентября, 02:18
Более 40 красноярских ресторанов попали в список премии WhereToEat
17 сентября, 06:27
Март
В шорт-лист премии WhereToEat попали 6 заведений Красноярска. Смотрим какие
18 марта, 10:57
Красноярского шеф-повара номинировали на звание лучшего в стране
13 марта, 06:34
17 красноярских ресторанов попали в лонг-лист премии WhereToEat. Смотрим какие
В список лучших заведений по версии российской ресторанной премии WhereToEat вошли 17 ресторанов и кафе Красноярска.
11 марта, 12:02

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