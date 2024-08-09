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Ярыгинская набережная

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2024
Косплей, k-pop и видеоигры: красноярцев зовут на фестиваль гик-культуры
9 августа, 07:08
Красноярцам могут запретить кататься на электросамокатах в центре города и возле ТЦ
24 июля, 09:44
Красноярский блогер составил маршрут для прогулки по Ярыгинской набережной
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев составил маршрут для часовой прогулки по Ярыгинской набережной.
20 июля, 07:15
Большие масляные пятна заметили на Енисее. Люди жалуются на «запах химии»
18 июня, 05:20
Как будут праздновать День города в Красноярске
23 мая, 03:51
Новый уличный туалет на набережной Красноярска снова не работает. Почему на этот раз?
17 мая, 04:29
Красноярцы назвали чудом открытие трех уличных туалетов, но успели их поругать
10 мая, 04:37
В Красноярске открыли новые бесплатные уличные туалеты. Кажется, это событие
В Красноярске открыли три бесплатных уличных туалета. Они заработали с 9 мая.
9 мая, 01:57
Когда пройдет День города в Красноярске
3 мая, 08:25
Красноярск утонул в мусоре и окурках. Грязный фоторепортаж
4 апреля, 10:21
Проект «Яркие берега» запустят еще в трех районах Красноярска
Проект «Яркие берега» летом 2024 года в Красноярске будет проходить не только на набережных Енисея. Администрация города опубликовала распоряжение о расширении географии проекта.
25 марта, 09:02
Красноярец мог заболеть корью. Всех соседей срочно вакцинируют
21 марта, 06:28
Красноярец заметил мертвого парня во дворе и накрыл тело до приезда силовиков
16 марта, 05:29
В Красноярске нашли тайный хостел. Его требуют закрыть
В Свердловском районе Красноярска нашли тайный и незаконный хостел. Прокуратура требует его закрыть.
26 февраля, 02:22
В Красноярске жители облили себя холодной водой во время выступления Шамана
Жители Красноярска стояли на морозе и обливали себя водой под песню «Я русский».
25 февраля, 03:36
В Красноярске появятся три новых общественных туалета
В Красноярске установят три новых общественных туалета. Они появятся возле Вантового моста, на Центральной набережной в районе спуска с улицы Сурикова и на Ярыгинской набережной.
13 февраля, 02:42
В Красноярске выбрали победителей конкурса «Волшебный лёд Сибири». Какая красота!
В Красноярске подвели итоги конкурса «Волшебный лёд Сибири» среди молодежных команд. Показываем лучшие работы.
22 января, 01:58
В Красноярске после двухлетнего перерыва стартует конкурс «Волшебный лёд Сибири»
В Красноярске после двухлетнего перерыва пройдет конкурс «Волшебный лед Сибири». Рассказываем, когда он стартует и когда будут готовы ледяные скульптуры.
13 января, 09:14
2023
В Красноярске администрация попросила магазины расклеить рекламу службы по контракту
9 октября 2023, 10:17
«Опасно для жизни». В Белых Росах огородили детскую площадку из-за опасного «постороннего предмета»
18 июля 2023, 05:59

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