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Животное

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Август
В Красноярске нашли пса-поисковика Тип-Топа. Его увидел хозяин, провалившись в люк
12 августа, 02:45
Июль
«Трогать ее мы не рискнули»: летучая мышь залетела в квартиру красноярцев
В Красноярске в квартиру супружеской пары из Покровки залетела летучая мышь. Животное проникло в дом через окно.
27 июля, 12:19
Июнь
Эксперт выяснил, как медведь проник на территорию Академии биатлона
5 июня, 10:10
Территорию Академии биатлона в Красноярске перекрыли из-за появления медведя
В Красноярске из-за медведя для граждан закрыли доступ на территорию спорткомплекса «Академия биатлона».
5 июня, 07:36
Май
Медведь жил на трассе у мусорки и не боялся людей. Кажется, его застрелили
На трассе возле деревни Бобровка в Казачинском районе края заметили медведя.
7 мая, 11:31
Апрель
В Красноярске обустроят пять новых площадок для выгула собак. Публикуем адреса
В Красноярске в этом году появятся пять новых площадок для выгула собак. На это потратят 11,6 миллиона рублей.
15 апреля, 13:02
Полиция проверит состояние лошадей на ипподроме «Мустанг»
Полиция проверит состояние лошадей, которые содержатся на ипподроме «Мустанг» в Емельяново. Ранее красноярцы возмутились их истощенным видом.
11 апреля, 06:25
«Как из Освенцима». Красноярцы возмущены истощенным состоянием лошадей на ипподроме «Мустанг»
Красноярцы возмущены и бьют тревогу из-за истощенного состояния лошадей, которые содержатся на ипподроме «Мустанг» в Емельяново.
10 апреля, 11:40
В Красноярском крае мужчина застрелил овчарку. Видео отправили 13-летней хозяйке
В Балахтинском районе мужчина застрелил кавказскую овчарку, которая сидела на цепи. Инцидент сняли на видео и отправили 13-летней хозяйке пса.
2 апреля, 12:41
Март
Железногорец хотел отомстить бывшей и выкинул из окна щенка
Житель Железногорска Красноярского края выкинул из окна квартиры юную дворнягу, чтобы отомстить бывшей возлюбленной. Собаку спасли волонтеры.
27 марта, 05:03

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