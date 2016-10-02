Кофейня P’tit Moment сменила название и формат

Posted 2 октября 2016, 02:25
Published 2 октября 2016, 02:25
Modified 29 мая 2023, 09:59
Updated 29 мая 2023, 09:59
Красноярская кофейня P’tit Moment на улице Диктатуры Пролетариата отныне называется Momo Gastrobar.
В группах заведения в соцсетях говорится, что с 10 по 16 сентября оно было закрыто на ремонт. После ремонта сменились формат, интерьер и меню заведения: теперь, как следует из названия, упор делается на кухню и алкогольные напитки.
Напомним, кофейня P’tit Moment на 49 посадочных мест открылась в декабре 2013 года. В обновленном меню гастробара его «идейным вдохновителем» называют Евгения Кангуна. Он же вместе с супругой Ларисой владеет красноярской сетью бургерных Quick Love Burger.
Кроме того, Евгений Кангун числился директором нескольких компаний, входящих в группу компаний «Крепость» (автодилерство, салоны красоты, гостиницы), которую возглавляет его брат Александр.