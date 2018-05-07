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Posted 7 мая 2018, 06:17

Published 7 мая 2018, 06:17

Modified 29 мая 2023, 09:45

Updated 29 мая 2023, 09:45

Специалисты проверили могильник в районе Черной сопки

7 мая 2018, 06:17

Специалисты краевой службы ветеринарного надзора проверили образцы почвы с найденного в Березовском районе нелегального скотомогильника. О результатах экспертизы «ПМ» сообщил госинспектор Евгений Анашкин.

Напомним, сотни коровьих черепов и несколько трупов телят обнаружили 26 апреля активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» в районе Черной сопки возле села Зыково. Площадь могильника, по наблюдению активистов, составляет 150 квадратных метров. Координатор проекта Марина Якубенко предположила, что от животных избавились из-за вируса. 

Также рядом со скотомогильником были найдены другие неустановленные останки. Там обнаружили часть стопы, напоминающую человеческую, череп, кости позвоночника и фрагменты грудной клетки. 

Поначалу специалисты предполагали, что из-за найденного скотомогильника есть риск заражения почвы сибирской язвой. Специалисты взяли образцы земли, провели экспертизу и исключили заражение опасными карантинными инфекциями.

«Мы проверили землю и не выявили особо опасные карантинные инфекции и заболевания, что очень хорошо. Это означает, что на скотомогильник выбросили не больной крупный рогатый скот, и его можно без опаски утилизировать. Не стоит забывать, что ущерб почве всё-таки причинили, однако риск заражения опасными заболевания миновал», — уточнил госинспектор. 

Видео: «Проспект Мира»

#Полина Бородкина#Общество#Новости
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