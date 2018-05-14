Бывший кандидат в президенты приостановил снос ларьков в центре

Posted 14 мая 2018, 13:02
Published 14 мая 2018, 13:02
Modified 29 мая 2023, 09:44
Updated 29 мая 2023, 09:44
Снос павильонов в центре Красноярска приостановили до решения Арбитражного суда по этому делу. Такое предписание направил уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов, который участвовал в этих президентских выборах. О решении Титова рассказал помощник красноярского бизнес-омбудсмена Максим Абрамов.
«Постановление №471 "Об утверждении порядка выявления и демонтажа самовольно установленных временных объектов на территории города" не применяется к тем, кто размещался на основании договоров. Более того, мы установили, что администрация Центрального района сама подала исковые заявления о демонтаже и, несмотря на наличие судебного разбирательства, администрация направила уведомления об административном сносе. Тем самым они лишили предпринимателей права на административную защиту», — заявил Абрамов.
Согласно его заявлению, сегодня, 14 мая, Борис Титов внес предписание мэрии города и администрации Центрального района о приостановлении сноса ларьков. Также Титов подал в Арбитражный суд края заявление о признании действий мэрии по направлению уведомлений о сносе незаконным.
«Уполномоченный при президенте имеет право приостанавливать действие данных актов в силу специального закона, а закон об органах местного самоуправления обязывает их сделать это немедленно. За невыполнение требований омбудсмена предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», — отметил Абрамов.
Приостановление действия решений о сносе касается 22 предпринимателей Центрального района. Максим Абрамов подчеркнул, что остальные предприниматели могут включиться в судебный процесс.
Постановление мэрии о сносе 35 павильонов в центре города (Перенсона и Карла Маркса) вышло в начале апреля. В администрации Красноярска объяснили, что торговые точки сносят в связи с благоустройством гостевых трасс Универсиады. Предприниматели обратились в суд, чтобы оспорить решение мэрии. 27 апреля инициативная группа устроила пикет возле офиса Бориса Титова в Москве, после чего омбудсмен назначил им встречу.