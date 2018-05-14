Бывший кандидат в президенты приостановил снос ларьков в центре

Постановление мэрии о сносе 35 павильонов в центре города (Перенсона и Карла Маркса) вышло в начале апреля. В администрации Красноярска объяснили, что торговые точки сносят в связи с благоустройством гостевых трасс Универсиады. Предприниматели обратились в суд, чтобы оспорить решение мэрии. 27 апреля инициативная группа устроила пикет возле офиса Бориса Титова в Москве, после чего омбудсмен назначил им встречу.