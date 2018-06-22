Футбольный «Енисей» показал настоящую форму для премьер-лиги. Красноярцы выдохнули!

Футбольный клуб «Енисей» представил дизайн формы для футболистов, в этот раз официальный! В ней наши футболисты будут играть в сезоне 2018/2019 — в премьер-лиге.

21 июня на официальном сайте клуба презентовали совсем другую «хайповую» форму, что, как выяснилось, оказалось шуткой. На фейковой форме изображены головы львов и достопримечательности города. В соцсетях это активно обсуждали: одним футболки понравились, и они даже захотели себе такие, другие не поверили «Енисею» и раскритиковали дизайн.