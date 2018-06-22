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Posted 22 июня 2018, 08:23

Published 22 июня 2018, 08:23

Modified 29 мая 2023, 09:43

Updated 29 мая 2023, 09:43

Футбольный «Енисей» показал настоящую форму для премьер-лиги. Красноярцы выдохнули!

22 июня 2018, 08:23

Футбольный клуб «Енисей» представил дизайн формы для футболистов, в этот раз официальный! В ней наши футболисты будут играть в сезоне 2018/2019 — в премьер-лиге. 

  • 21 июня на официальном сайте клуба презентовали совсем другую «хайповую» форму, что, как выяснилось, оказалось шуткой. На фейковой форме изображены головы львов и достопримечательности города. В соцсетях это активно обсуждали: одним футболки понравились, и они даже захотели себе такие, другие не поверили «Енисею» и раскритиковали дизайн. 

В итоге сегодня, 22 июня, на сайте клуба появилась фотография игроков в настоящей форме — в предстоящем сезоне красноярская футбольная команда будет выступать в красном и синем цветах.

«В этом году домашний и гостевой комплекты отличает однотонная раскраска в традиционные красный и синий цвета. Ворот домашней формы окаймлён белой полосой, гостевая футболка имеет спереди остроугольный вырез и красные вставки по бокам», — пишут на сайте.

В комментариях в официальных соцсетях клуба пользователи оценили шутку клуба с фейковой формой и вздохнули с облегчением :)

  • В этом сезоне «Енисей» впервые в своей истории попал в РФПЛ. Клуб вошел в премьер-лигу по результатам двух стыковых матчей с махачкалинским «Анжи».
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