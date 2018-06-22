Футбольный «Енисей» показал настоящую форму для премьер-лиги. Красноярцы выдохнули!

Posted 22 июня 2018, 08:23
Published 22 июня 2018, 08:23
Modified 29 мая 2023, 09:43
Updated 29 мая 2023, 09:43
Футбольный клуб «Енисей» представил дизайн формы для футболистов, в этот раз официальный! В ней наши футболисты будут играть в сезоне 2018/2019 — в премьер-лиге.
В итоге сегодня, 22 июня, на сайте клуба появилась фотография игроков в настоящей форме — в предстоящем сезоне красноярская футбольная команда будет выступать в красном и синем цветах.
«В этом году домашний и гостевой комплекты отличает однотонная раскраска в традиционные красный и синий цвета. Ворот домашней формы окаймлён белой полосой, гостевая футболка имеет спереди остроугольный вырез и красные вставки по бокам», — пишут на сайте.
В комментариях в официальных соцсетях клуба пользователи оценили шутку клуба с фейковой формой и вздохнули с облегчением :)