Кафе 中国餐厅: аутентичная китайская кухня в центре города

Posted 27 ноября 2018, 00:06
Published 27 ноября 2018, 00:06
Modified 29 мая 2023, 09:15
Updated 29 мая 2023, 09:15
Последним квартирантом от общепита на Красной армии, 14 была невразумительная бургерная «The Телки» от не менее невразумительного писателя Сергея Минаева. Бургерной той хватило на месяц с небольшим, после чего она скончалась так же тихо, как и появилась. Теперь на этом месте — 中国餐厅 (что переводится как «китайская кухня»). Что куда интересней забегаловки с бутербродами. Надо сходить.
Внутри помещение со времен «Телок» не особо изменилось, тот же простор, те же черные стены, разве что вместо картинок с телками теперь их украшают китайские иероглифы. Заказы все так же принимаются за стойкой в углу, над которой в лучших традициях китайских чафанек висят портреты возможных блюд. Набор обычный для китайского кафе жареные кальмары, свинина губаджоу, лапша, свиные уши и другая снедь.
Цены в пределах 500 рублей, но порции по-азиатски щедры, одной свинины за глаза хватит на двоих-троих едоков (при условии, что они запасутся рисом).
Кроме того, с 11:00 до 15:00 в кафе работает бизнес-ланч по цене 250 рублей за штуку. В набор входит рис и целый набор разных прикладов, от тофу до жареной рыбы и курицы.
Заказ:
Бизнес-ланч — 250 рублей
Хрустящие кальмары — 450 рублей
Свинина губаджоу — 400 рублей
Итого: 1100 рублей
На тарелку по желанию клиента и в желаемых им пропорциях укладываются: жареный тофу, жаренная во фритюре рыба, картошка со сладким перцем, древесные грибы с мясом и жаренные в панировке куриные ноги. Все это пряное, в меру острое и изготовленное в полном соответствии с правилами китайской кухни, подается с пиалой отварного риса и чаем.
Пробежимся по каждой из составляющих обеда:
Жареный тофу — азиатский соевый творог с крахмальным соусом и южно-китайскими специями. Классика китайских закусок — вкусно, немного остро и совершенно аутентично. Оценка: 8/10
Жареная картошка со сладким перцем. Что тут особо рассказывать: картошка, перец и немого приправы «5 специй». Очень прилично, но лучше дождаться, пока принесут свежую порцию. Остывшим уже не то. Оценка: 7/10
Рыба в кляре. Приятная, слегка острая рыба в пряном похрустывающем кляре. Опять-таки без претензий. Оценка: 8/10
Древесные грибы с мясом. Грибов значительно больше, чем мяса, но оно и к лучшему, хрустящие черные грибы — одна из прелестей китайской кухни. Лучше только белые древесные грибы, но уж какие есть. Оценка: 8/10
Куриные ноги в кляре. Немного перебор с сухарями, но в целом приятные, сочные и ароматные куриные голени. Оценка: 7/10
Порции действительно объемные. За 450 рублей вы получаете целую гору хрустящих, горячих кальмаров с зафритюренным перцем. Моллюски получаются мягкими, хрустящими, в меру острыми, в специфическом облаке китайских специй. Вкусно. Оценка: 9/10
Если вы не любите сладкую, жирную свинину в хрустящей панировке, проходите мимо. Если же такое сочетание вам по вкусу, смело заказывайте. Исполнение этого классического блюда китайской кухни здесь практически безупречно. Оценка: 9/10
Общие впечатления: очень достойное место для любителей китайской кухни в центре Красноярска.
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