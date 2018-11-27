Кафе 中国餐厅: аутентичная китайская кухня в центре города

Последним квартирантом от общепита на Красной армии, 14 была невразумительная бургерная «The Телки» от не менее невразумительного писателя Сергея Минаева. Бургерной той хватило на месяц с небольшим, после чего она скончалась так же тихо, как и появилась. Теперь на этом месте — 中国餐厅 (что переводится как «китайская кухня»). Что куда интересней забегаловки с бутербродами. Надо сходить.

Внутри помещение со времен «Телок» не особо изменилось, тот же простор, те же черные стены, разве что вместо картинок с телками теперь их украшают китайские иероглифы. Заказы все так же принимаются за стойкой в углу, над которой в лучших традициях китайских чафанек висят портреты возможных блюд. Набор обычный для китайского кафе жареные кальмары, свинина губаджоу, лапша, свиные уши и другая снедь.

Цены в пределах 500 рублей, но порции по-азиатски щедры, одной свинины за глаза хватит на двоих-троих едоков (при условии, что они запасутся рисом).