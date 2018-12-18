«Сергей Кузнецов: энергии через край» — МРСК Сибири рассказывает о выдающихся работниках предприятия

Ранее мы уже рассказывали о том, что МРСК Сибири выпускает книгу о выдающихся работниках предприятия. Она посвящена людям, ежедневный труд которых — гарантия того, что в домах жителей будет гореть свет.

Первая история книги о электромонтере из Лесосибирска. Сергей Кузнецов в филиале ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» с 1994 года, за это время он стал не только опытным энергетиком, но многократным призером различных соревнований по пауэрлифтингу.

За эти годы ему не раз приходилось решать сложные задачи. Так, в начале 2010-х годов в городе поднялся мощный ветер и начался ливень, из-за чего без света осталось больше половины Лесосибирска. Эту проблему Сергей решил в течение двух часов, пробежавшись по всем подстанциям. В условиях небольшого, но растянутого города это весьма непросто.

В другой раз локальное отключение застало Сергея во время дежурства в новогоднюю ночь. Большой снегопад, случившийся накануне, усложнял задачу — снег достигал уровня забора. Чтобы попасть на объект, пришлось ползти, перелазить через забор и применять спортивные навыки. В результате и эта ситуация разрешилась благополучно.

Несмотря на посменную работу, Сергей находит время на спортзал, где он поддерживает форму три-четыре раза в неделю. Сегодня он — многократный чемпион краевых соревнований по пауэрлифтингу, а также «золотой» и «серебряный» чемпион первенства России.



В зале он тренирует людей с ограниченными возможностями. И даже успел воспитать чемпиона-колясочника, который на первенстве России по армрестлингу занял второе место. Отдушиной для Сергея является не только спорт. Каждые выходные в его доме собираются дети и внуки.



Его цель — снова съездить на первенство России по пауэрлифтингу и показать отличные результаты.

Полную историю Сергея Кузнецова можно прочитать на официальном сайте МРСК Сибири тут.