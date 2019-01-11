prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января 2019, 01:51

Published 11 января 2019, 01:51

Modified 29 мая 2023, 09:15

Updated 29 мая 2023, 09:15

Спорт, поэзия и Старый Новый год: 8 самых интересных событий выходных

11 января 2019, 01:51

Не успели поработать, как опять отдыхать! В первые выходные года смотрим клип с животными в ТЮЗе, следим за молодой поэзией, болеем за «Енисей» и отмечаем Старый Новый год.

11-12 января — сет DJ DASHA VIVALDI, the MODS bar, Авиаторов, 19, 01:00.

300-500 рублей

Даша Хоролич — резидент столичных Little Garden Kitchen, Balzi Rossi и Simple Wine bar, а также частый гость вечеринок TNT MUSIC PARTY. Как диджей она предпочитает клубный хаус с заходами в deep и tech.

#Редакция «ПМ»#Развлечения#Гиды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика