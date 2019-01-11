Спорт, поэзия и Старый Новый год: 8 самых интересных событий выходных

Не успели поработать, как опять отдыхать! В первые выходные года смотрим клип с животными в ТЮЗе, следим за молодой поэзией, болеем за «Енисей» и отмечаем Старый Новый год.

11-12 января — сет DJ DASHA VIVALDI, the MODS bar, Авиаторов, 19, 01:00.

300-500 рублей

Даша Хоролич — резидент столичных Little Garden Kitchen, Balzi Rossi и Simple Wine bar, а также частый гость вечеринок TNT MUSIC PARTY. Как диджей она предпочитает клубный хаус с заходами в deep и tech.