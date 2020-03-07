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Posted 7 марта 2020, 08:02

Published 7 марта 2020, 08:02

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

По ягоды с лопатой и бараньи языки. Красноярский шеф-повар снял видео о кулинарном путешествии в Туву

7 марта 2020, 08:02

Шеф-повар Bellini group Евгений Баранников снял и выложил на своем ютуб-канале «тычЁповар» 30-минутный фильм о путешествии в Туву. В регион Баранников поехал, чтобы приготовить авторский обед для местных жителей. Для приготовления блюд применялись в основном местные продукты, многие из которых можно встретить только в Туве.

Первым делом Баранников вместе с другим поваром Романом Чемеренко и известным знатоком сибирской кухни Игорем Шеином отправились на местный рынок, где купили бараньих языков, а также ужа — бараний курдюк с частью ребер, который в отварном считается у тувинцев самым вкусным и торжественным блюдом традиционного застолья.

На момент съемок в Туве было -30, тем не менее после рынка Баранников и его друзья отправились в лес, где, вооружившись лопатой, выкапывали из-под снега ветки можжевельника с ягодами, и листья брусники.

Заключительная часть видео посвящена тому самому обеду. Здесь Баранников рассказывает, например, как готовить соус демиглас и ставшее популярным в последнее время зеленое масло. В ответ тувинцы учат Евгения традиционному способу готовки рыбы с помощью костра и березового веника.

#Еда#Новости
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