По ягоды с лопатой и бараньи языки. Красноярский шеф-повар снял видео о кулинарном путешествии в Туву

Шеф-повар Bellini group Евгений Баранников снял и выложил на своем ютуб-канале «тычЁповар» 30-минутный фильм о путешествии в Туву. В регион Баранников поехал, чтобы приготовить авторский обед для местных жителей. Для приготовления блюд применялись в основном местные продукты, многие из которых можно встретить только в Туве.



Первым делом Баранников вместе с другим поваром Романом Чемеренко и известным знатоком сибирской кухни Игорем Шеином отправились на местный рынок, где купили бараньих языков, а также ужа — бараний курдюк с частью ребер, который в отварном считается у тувинцев самым вкусным и торжественным блюдом традиционного застолья.



На момент съемок в Туве было -30, тем не менее после рынка Баранников и его друзья отправились в лес, где, вооружившись лопатой, выкапывали из-под снега ветки можжевельника с ягодами, и листья брусники.



Заключительная часть видео посвящена тому самому обеду. Здесь Баранников рассказывает, например, как готовить соус демиглас и ставшее популярным в последнее время зеленое масло. В ответ тувинцы учат Евгения традиционному способу готовки рыбы с помощью костра и березового веника.