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Posted 31 марта 2020, 01:44

Published 31 марта 2020, 01:44

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

В жилом доме Зеленогорска произошел взрыв газа. Есть погибший

31 марта 2020, 01:44

Сегодня утром, 31 марта, в пятиэтажном жилых домов на улице Мира, 24 в Зеленогорске произошел взрыв бытового газа. Один человек погиб.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По его информации, взрыв произошел в одной из квартир на третьем этаже — обрушилась стена, горят две квартиры. Других жильцов дома эвакуировали.

#Полина Бородкина#Видео#Происшествия#Новости
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