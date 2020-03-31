В жилом доме Зеленогорска произошел взрыв газа. Есть погибший

Сегодня утром, 31 марта, в пятиэтажном жилых домов на улице Мира, 24 в Зеленогорске произошел взрыв бытового газа. Один человек погиб.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. По его информации, взрыв произошел в одной из квартир на третьем этаже — обрушилась стена, горят две квартиры. Других жильцов дома эвакуировали.