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Posted 6 апреля 2020, 06:54

Published 6 апреля 2020, 06:54

Modified 29 мая 2023, 10:14

Updated 29 мая 2023, 10:14

Пьяные красноярцы устроили гонки с ДПС на угнанной «Хонде» — перевернулись и загорелись 😳

6 апреля 2020, 06:54

В Советском районе Красноярска задержали двух парней, которые угнали автомобиль у своего знакомого.

Утром 6 апреля владелец «Хонды Лого» позвонил в полицию и сообщил о том, что знакомые угнали его автомобиль — иномарка был припаркована во дворе на улице Королева.

В городе ввели план «Перехват». Наряд патрульно-постовой службы полиции заметил «Хонду» на Калинина, началась погоня.

«На законные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал. В результате, двигаясь со стороны улицы Шахтеров на перекрестке с круговым движением, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля», — рассказали в полиции.

Видео ДТП опубликовали в паблике «ЧП Красноярск»

Выяснилось, что 24-летний водитель был пьян — прибор показал 0,34 мг/л. Его и 21-летнего пассажира с травмами увезли в больницу. 

«Предварительно установлено, что компания молодых людей употребляла алкогольные напитки, после чего двое из них уехали на автомобиле. В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

За вождение в пьяном виде лишают прав на срок от 18 до 24 месяцев и штрафуют на 30 тысяч рублей. За повторное управление в этом виде идет уголовное наказание.

#Полина Бородкина#Происшествия#Новости
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