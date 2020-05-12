В Красноярском крае ввели обязательное ношение масок — их нужно будет носить в автобусах и помещениях

Подробностей о введении масочного режима в регионе пока нет. Ношение масок уже сделали обязательным в Кемеровской области (с 19 апреля), в Хабаровском крае (с 22 апреля), на Камчатке и в Ивановской области (с 24 апреля), Башкирии (с 25 апреля), Новосибирской и Владимирской областях (с 27 апреля), Свердловской области (с 1 мая), а также в Севастополе и части Якутии.