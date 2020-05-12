В Красноярском крае ввели обязательное ношение масок — их нужно будет носить в автобусах и помещениях

Posted 12 мая 2020, 08:43
Published 12 мая 2020, 08:43
Modified 29 мая 2023, 10:16
Updated 29 мая 2023, 10:16
Обновление (17:50): указ губернатора о введении масочного режима опубликован на сайте правительства.
С 13 мая в общественном транспорте, такси, на остановках и в помещениях граждане будут обязаны носить одноразовые или ватно-марлевые маски, респираторы или заменяющие их текстильные изделия.
Губернатор Красноярского края Александр Усс установил в регионе масочный режим. Об этом он заявил в своем обращении к жителям:
«По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте».
Подробностей о введении масочного режима в регионе пока нет. Ношение масок уже сделали обязательным в Кемеровской области (с 19 апреля), в Хабаровском крае (с 22 апреля), на Камчатке и в Ивановской области (с 24 апреля), Башкирии (с 25 апреля), Новосибирской и Владимирской областях (с 27 апреля), Свердловской области (с 1 мая), а также в Севастополе и части Якутии.
На днях режим ввели в Москве. Жители города обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и прочих общественных местах. За нарушение режима грозит штраф до пяти тысяч рублей.