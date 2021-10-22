Какой будет погода в Красноярске в выходные

Posted 22 октября 2021, 01:15
Published 22 октября 2021, 01:15
Modified 29 мая 2023, 10:34
Updated 29 мая 2023, 10:34
В эти выходные в Красноярске будет тепло, но ветрено.
По прогнозу Гидрометцентра, днем в пятницу, 22 октября, в городе ожидается до +13 градусов и облачность. Ночью — до +1, пасмурно и небольшие осадки.
Днем 23 октября, в субботу, в Красноярске обещают до +7 градусов. Ожидается облачность с прояснениями и ветер до 5 м/с. Ночью ветер усилится, похолодает до +1 градуса, возможен дождь со снегом.
В воскресенье, днем 24 октября, в Красноярске ожидается до +8 градусов. В городе будет пасмурно, временами возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 6 м/с.
На следующей рабочей неделе потеплеет до +10, но со среды начнет холодать.