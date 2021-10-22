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Posted 22 октября 2021, 01:15

Published 22 октября 2021, 01:15

Modified 29 мая 2023, 10:34

Updated 29 мая 2023, 10:34

Какой будет погода в Красноярске в выходные

22 октября 2021, 01:15

В эти выходные в Красноярске будет тепло, но ветрено.

По прогнозу Гидрометцентра, днем в пятницу, 22 октября, в городе ожидается до +13 градусов и облачность. Ночью — до +1, пасмурно и небольшие осадки.

Днем 23 октября, в субботу, в Красноярске обещают до +7 градусов. Ожидается облачность с прояснениями и ветер до 5 м/с. Ночью ветер усилится, похолодает до +1 градуса, возможен дождь со снегом.

В воскресенье, днем 24 октября, в Красноярске ожидается до +8 градусов. В городе будет пасмурно, временами возможен небольшой дождь. Ветер усилится до 6 м/с.

На следующей рабочей неделе потеплеет до +10, но со среды начнет холодать.

#Марина Кирюнина#Новости#Погода
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