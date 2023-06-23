«Россети» прокомментировали обвинение экс-главы районных сетей в массовых пожарах

Posted 23 июня 2023, 11:12
Published 23 июня 2023, 11:12
Modified 23 июня 2023, 11:23
Updated 23 июня 2023, 11:23
Под суд попал руководитель Нижнеингашского РЭС ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». По версии следствия, он в 2020–2022 годах не подготовил линии электропередач к пожароопасному периоду, и из-за этого произошли массовые пожары в мае 2022 года.
Однако с обвинением в ПАО «Россети Сибирь» не согласны. По заявлению компании, сами по себе энергообъекты не могут быть причиной крупных пожаров.
«"Россети Сибирь» заинтересованы в объективной оценке причин пожаров и будут отстаивать свою позицию в судах. Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики. Любое короткое замыкание ликвидируется не более, чем за секунду и линия отключается. То есть, к моменту распространения пожара опора была обесточена. Поэтому преждевременно говорить о виновности бывшего начальника района электрических сетей», — говорят в компании.
Также «Россети» предложили проверить соблюдение противопожарного законодательства органами местной власти.