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Posted 23 июня 2023, 11:12

Published 23 июня 2023, 11:12

Modified 23 июня 2023, 11:23

Updated 23 июня 2023, 11:23

«Россети» прокомментировали обвинение экс-главы районных сетей в массовых пожарах

23 июня 2023, 11:12
В Красноярском крае будут судить бывшего начальника районных электрических сетей. Его обвиняют в халатности, из-за которой случились пожары в 2022 году. В ПАО «Россети Сибирь» прокомментировали обвинение.

Под суд попал руководитель Нижнеингашского РЭС ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго». По версии следствия, он в 2020–2022 годах не подготовил линии электропередач к пожароопасному периоду, и из-за этого произошли массовые пожары в мае 2022 года.

Однако с обвинением в ПАО «Россети Сибирь» не согласны. По заявлению компании, сами по себе энергообъекты не могут быть причиной крупных пожаров.

«"Россети Сибирь» заинтересованы в объективной оценке причин пожаров и будут отстаивать свою позицию в судах. Работоспособность и безопасность ЛЭП обеспечивается устройствами релейной защиты и автоматики. Любое короткое замыкание ликвидируется не более, чем за секунду и линия отключается. То есть, к моменту распространения пожара опора была обесточена. Поэтому преждевременно говорить о виновности бывшего начальника района электрических сетей», — говорят в компании.

Также «Россети» предложили проверить соблюдение противопожарного законодательства органами местной власти.

#София Штейнберг#Люди#Криминал#Происшествия#Пожар#Иланский район#Нижнеингашский район#Россети Сибирь
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