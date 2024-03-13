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Posted 13 марта 2024, 07:57

Published 13 марта 2024, 07:57

Modified 6 февраля, 05:36

Updated 6 февраля, 05:36

В Красноярск пришла весна. Немного депрессивный фоторепортаж

В Красноярск пришла весна. Немного депрессивный фоторепортаж

13 марта 2024, 07:57
Фото: prmira.ru.
Корреспондент «Проспекта Мира» последние несколько дней гуляла по улицам Красноярска и снимала, как выглядит у нас ранняя весна. Кадры получились немного мрачными, но атмосферными.

Первые дни весны в Красноярске начались с плюсовых температур, и в городе начало все таять. Серо, серо и лужи.

В лужах тоже есть своя красота — только нужно правильно смотреть.
В лужах тоже есть своя красота — только нужно правильно смотреть.
В лужах тоже есть своя красота — только нужно правильно смотреть.
В лужах тоже есть своя красота — только нужно правильно смотреть.
В лужах тоже есть своя красота — только нужно правильно смотреть.. Фото: prmira.ru

Красноярцам снова приходится прыгать через лужи, чтобы не намочить ботинки. Хотя некоторым, по всей видимости, это не так важно.

Кажется, пора переобуваться в резиновые сапоги. Или рано?
Кажется, пора переобуваться в резиновые сапоги. Или рано?
Кажется, пора переобуваться в резиновые сапоги. Или рано?
Кажется, пора переобуваться в резиновые сапоги. Или рано?
Кажется, пора переобуваться в резиновые сапоги. Или рано?. Фото: prmira.ru

А голубям в луже, кажется, хорошо. Как и везде, видимо.

Голубей в городе этой весной по ощущениям стало еще больше.
Голубей в городе этой весной по ощущениям стало еще больше.
Голубей в городе этой весной по ощущениям стало еще больше.. Фото: prmira.ru

Но если смотреть не под ноги, то можно увидеть, как солнце освещает фасады зданий.

Немного мрачно, но атмосферно ранней весной в Красноярске.
Немного мрачно, но атмосферно ранней весной в Красноярске.
Немного мрачно, но атмосферно ранней весной в Красноярске.
Немного мрачно, но атмосферно ранней весной в Красноярске.. Фото: prmira.ru

А иногда можно наблюдать красивый рассвет — например, по пути на работу.

Это фото как раз сделано около семи утра.
Это фото как раз сделано около семи утра.. Фото: prmira.ru

На набережной в последние дни малолюдно. Но велосипедисты, видимо, катаются круглый год.

Гулять по набережной сейчас не очень комфортно — где-то лужи, где-то лед.
Гулять по набережной сейчас не очень комфортно — где-то лужи, где-то лед.
Гулять по набережной сейчас не очень комфортно — где-то лужи, где-то лед.
Гулять по набережной сейчас не очень комфортно — где-то лужи, где-то лед.. Фото: prmira.ru

А вот уток на набережной как всегда много. Кряквы плавают и гуляют по берегу.

Кажется, утки очень рады первым лучам весеннего солнца.
Кажется, утки очень рады первым лучам весеннего солнца.
Кажется, утки очень рады первым лучам весеннего солнца.. Фото: prmira.ru

Хотя 13 марта Красноярск выглядит уже не так — город за день засыпало снегом. По прогнозу, потепление придет в город в воскресенье, 17 марта. В этот день и в начале следующей недели обещают до +4.

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