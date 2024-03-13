В Красноярск пришла весна. Немного депрессивный фоторепортаж

Posted 13 марта 2024, 07:57
Published 13 марта 2024, 07:57
Modified 6 февраля, 05:36
Updated 6 февраля, 05:36
Первые дни весны в Красноярске начались с плюсовых температур, и в городе начало все таять. Серо, серо и лужи.
Красноярцам снова приходится прыгать через лужи, чтобы не намочить ботинки. Хотя некоторым, по всей видимости, это не так важно.
А голубям в луже, кажется, хорошо. Как и везде, видимо.
Но если смотреть не под ноги, то можно увидеть, как солнце освещает фасады зданий.
А иногда можно наблюдать красивый рассвет — например, по пути на работу.
На набережной в последние дни малолюдно. Но велосипедисты, видимо, катаются круглый год.
А вот уток на набережной как всегда много. Кряквы плавают и гуляют по берегу.
Хотя 13 марта Красноярск выглядит уже не так — город за день засыпало снегом. По прогнозу, потепление придет в город в воскресенье, 17 марта. В этот день и в начале следующей недели обещают до +4.