prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Прогулка

Выбрать дату
Октябрь
Походы в ноябре: 11 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
31 октября, 11:33
Въезд в красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли. Надолго?
В красноярский экопарк «Юдинская долина» закрыли въезд из-за работ по благоустройству.
9 октября, 07:50
Август
Походы в августе: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
4 августа, 06:53
Июль
Красноярка прошла 100 тысяч шагов за один день. Подруга сдалась на 70 тысячах
Две красноярки решили за сутки пройти по городу 100 тысяч шагов. У одной из них получилось.
31 июля, 02:59
Блогер рассказал о девяти «секретных» местах для фото и прогулок в Красноярске
24 июля, 08:12
В Красноярске построят еще одну лестницу с неоновой подсветкой
В Красноярске ищут подрядчика для обустройства экотропы в «Гремячей гриве». В рамках второго этапа работ там хотят построить новую лестницу.
23 июля, 07:52
Красноярцам рассказали о пользе пеших прогулок. Сколько минут нужно ходить в день?
Врачи и ученые называют пешие прогулки одним из способов сохранения здоровья. В краевом Роспотребнадзоре рассказали, какую пользу приносит ежедневная ходьба.
20 июля, 04:22
Красноярский блогер составил маршрут для прогулки по Академгородку
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев составил маршрут для прогулки по Академгородку на пару часов.
10 июля, 09:01
Подборка походов в июле: 10 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям
Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на июль. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.
8 июля, 08:53
Июнь
В Академгородке появится новое место для прогулок с качелями и шезлонгами
6 июня, 01:10
В Красноярске построят новую экотропу — к иконе на скале у Серебряниковского пруда
3 июня, 02:19
Май
Пять пеших маршрутов в Красноярске и окрестностях. Топ от популярного фотографа
29 мая, 12:50
Красноярцев просят не гулять в «Гремячей гриве». Ее обработают от клещей
В красноярском экопарке «Гремячая грива» 6, 7 и 8 мая проведут обработку от клещей. Жителей просят в эти дни там не гулять.
6 мая, 01:10
Апрель
Красноярцев зовут на бесплатную прогулку-экскурсию до Николаевской сопки
По Николаевской сопке в Красноярске проведут бесплатную экскурсию. Она пройдет 1 мая.
30 апреля, 10:59
Вокруг Красноярска обустроят 50-километровую тропу для прогулок за 17 миллионов
Вокруг Красноярска обустроят Енисейскую тропу, которая объединит «восточную и западную» Сибирь.
25 апреля, 04:02
Торгашинский хребет в Красноярске вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий
Торгашинский хребет в Красноярске вошел в топ-10 мест для весенних фотосессий в России.
22 апреля, 01:47
Для прогулок по Овсянке создали аудиоэкскурсию
Аудиомаршрут создали к празднованию 100-летия Виктора Петровича Астафьева.
16 апреля, 02:55
Застрявший в горке 3-летний мальчик больше двух недель не приходит в себя
Трехлетний мальчик из Лесосибирска, который застрял на горке в детсаду, не приходит в себя больше двух недель и находится в тяжёлом состоянии.
3 апреля, 05:23
Как добраться до Есауловской петли? Показываем маршрут к месту для прогулок
Красноярский фотограф Сергей Токарев рассказал, как добраться до Есауловской петли, и показал, что оттуда можно увидеть.
1 апреля, 02:43
Март
Красноярский край вошел в топ самых романтичных мест для путешествий
Красноярский край вошел в топ-10 самых романтичных мест для путешествий в России.
22 марта, 01:18

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика