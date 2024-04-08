Что появится на свободных участках в Солнечном? Журналисты сделали карту

Участок №17 принадлежит строительной компании из группы «Альянс-строй». Сейчас она пытается продать его за 250 миллионов. На участке №19 компания «Альфа» возводит ЖК «Аринский». В проекте есть места под школу и садик. В планах — построить там же торговый центр Sun Mall.