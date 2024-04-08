Что появится на свободных участках в Солнечном? Журналисты сделали карту

Posted 8 апреля, 02:57
Published 8 апреля, 02:57
Modified 8 апреля, 03:01
Updated 8 апреля, 03:01
Выписки из Росреестра на незастроенные участки Солнечного изучили журналисты Ngs24.ru и составили карту.
Синим цветом на карте обозначены участки, которые заняты различными застройщиками.
Так, участок №1 принадлежит ООО «Эверест». Учредителем фирмы является Равиль Исмагилов. Другие его компании связаны со строительной деятельностью. Участок №4 находится в собственности у строительной компании «Омега» — она возводит тут ЖК «Мята». Сообщается, что на участке запланировано четыре дома по 10 этажей.
Территория №10 принадлежит застройщику «ДСК» — он планирует сделать тут ЖК «Парк Аллея» из семи домов. Участком №11 владеет физлицо, но он находится в аренде у дочерней фирмы ГСК «Спецстрой».
На территории №12 должны построить ЖК «Фестиваль» от СК «Реставрация». Территорией №13 владеет «Сибиряк» — он давно возводит тут ЖК «Нанжуль-Солнечный». В комплексе должны построить еще несколько домов.
Участок №17 принадлежит строительной компании из группы «Альянс-строй». Сейчас она пытается продать его за 250 миллионов. На участке №19 компания «Альфа» возводит ЖК «Аринский». В проекте есть места под школу и садик. В планах — построить там же торговый центр Sun Mall.
Территория №20, как уточняют журналисты, связана с группой строительных компаний («РБК», «КРСКА» и другие), которая строит ЖК «Снегири». Красный контур внутри синего — это участок под школу, его передали городу.
Красным цветом на карте отмечены участки, которые принадлежат городу или госучреждениям. Например, участок №3 принадлежит индустриально-металлургическому техникуму, а участок № 6 — администрации, и относится к зоне физкультуры и спорта.
Участок №18 принадлежит городу и предназначен под школу. Территории №21 и №22 принадлежат городу: первый предназначен для жилой и деловой застройки, второй — под школу и садик.
Желтым отмечены участки физлиц. Участки №2, №9, №15 и №16 принадлежат неизвестным физлицам. По генплану, они находятся в зоне высотной застройки.
Владелец участка №7 — Солдатов Сергей Николаевич. Сообщается, что он купил участок, когда тот имел сельхозназначение. В 2023 году город утвердил градостроительную карту, по которой участок отнесли к зоне городской рекреации — в будущем там должен появиться сквер. Солдатов пытался оспорить это в суде, но проиграл.
Участком №8 владела СК «Реставрация», которая обманула две тысячи обманутых дольщиков. После ее банкротства участок выставили на торги. В 2023 году землю купил Авхименя Дмитрий Евгеньевич за 104 миллиона рублей. Назначение земли — высотная застройка.
Территорию №14 в конце 2021 года купил за 40 миллионов рублей красноярский бизнесмен Павел Городов — совладелец завода «Бирюса».
Зеленым выделена собственность юрлица, не связанного со стройкой — это участок №5. Его собственник — ООО «Стальмарк». Фирма занимается торговлей. По генплану, это зона высотной застройки. Позже, как предположили журналисты, «Стальмарк» продаст землю девелоперам.
Фиолетовым цветом обозначили участки Евгения Генералова. Большинство участков — небольшие территории, по которым проходят дороги.
Сейчас против Генералова возбуждено шесть уголовных дел — за мошенничество и вымогательство. Суд уже арестовал его имущество — 461 земельный участок в Солнечном общей стоимостью более 216 миллионов рублей.
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