Почти треть жителей Красноярска перерабатывают

Posted 20 июня, 01:18
Published 20 июня, 01:18
Modified 21 июня, 08:50
Updated 21 июня, 08:50
Опрос работников края провела службы исследований hh.ru. Половина сотрудников работает стандартные 40 часов в неделю — 52%. Еще 17% работает меньше.
Тех, кто работает значимо больше — 31%. Из них 23% работают 60 часов в неделю и более, а 8% — 80 часов и более.
Среди тех, чья рабочая неделя насчитывает шестьдесят часов и более, чаще всего встречаются работники среднего и высшего менеджмента — 45% опрошенных из этой сферы, кто перерабатывает, строители — 38%, юристы — 38% и сотрудники из сферы производства — 33%.
Еще перерабатывают сотрудники из сферы образования — 5% и административного персонала — 18%.
Чаще всего работать больше заставляет жителей желание получить больше денег — 31% респондентов назвали эту причину. Далее в списке — желание помочь команде: 26%, любовь к своей работе: 24%, синдром отличника: 17%, цель продвинуться по карьерной лестнице и выделиться перед начальством: 14%.
Еще перерабатывают те, кто хочет отвлечься от личных проблем или просто «убить время».
74% жителей, которые работают больше 40 часов в неделю, хотят от этого избавляться. 26% не собираются ничего менять.