В Красноярске пройдет бесплатный кинофестиваль. Когда и что покажут?

Posted 8 августа 2024, 01:29
Published 8 августа 2024, 01:29
Modified 8 августа 2024, 01:33
Updated 8 августа 2024, 01:33
Кинопоказы бесплатны. Однако для участия нужно зарегистрироваться — мы прикрепили ссылку для регистрации к дате показа.
Как сообщают организаторы, 9 августа кинопоказ пройдет на площадке перед Краевой Филармонией — будут показывать две серии сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Начало в 18:00.
10 августа показ пройдет на парковке «Галереи Енисей» — площадка будет стилизована под место преступления. Зрители увидят две серии сериала «Убить Риту». Начало в 20:00.
11 августа площадкой станут бывшие советские бани на улице Джамбульской, 8 — сам показ пройдет на дне заброшенного бассейна. Начало в 20:00.
На показы 10 и 11 августа сейчас билетов уже нет. Однако мы все равно прикрепили ссылки на случай, если кто-то откажется от участия, и билеты появятся.