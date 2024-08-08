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Posted 8 августа 2024, 01:29

Published 8 августа 2024, 01:29

Modified 8 августа 2024, 01:33

Updated 8 августа 2024, 01:33

В Красноярске пройдет бесплатный кинофестиваль. Когда и что покажут?

8 августа 2024, 01:29

В Красноярске пройдет бесплатный кинофестиваль на необычных площадках

В Красноярске с 9 по 11 августа пройдет кинофестиваль «Лето PREMIER». Рассказываем, что и где покажут.

Кинопоказы бесплатны. Однако для участия нужно зарегистрироваться — мы прикрепили ссылку для регистрации к дате показа.

Как сообщают организаторы, 9 августа кинопоказ пройдет на площадке перед Краевой Филармонией — будут показывать две серии сериала «Бедные смеются, богатые плачут». Начало в 18:00.

10 августа показ пройдет на парковке «Галереи Енисей» — площадка будет стилизована под место преступления. Зрители увидят две серии сериала «Убить Риту». Начало в 20:00.

11 августа площадкой станут бывшие советские бани на улице Джамбульской, 8 — сам показ пройдет на дне заброшенного бассейна. Начало в 20:00.

На показы 10 и 11 августа сейчас билетов уже нет. Однако мы все равно прикрепили ссылки на случай, если кто-то откажется от участия, и билеты появятся.

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