По миру распространяется оспа обезьян. Что это такое и угрожает ли России?

Posted 21 августа, 08:30
Published 21 августа, 08:30
Modified 21 августа, 08:32
Updated 21 августа, 08:32
Обезьянья оспа — вирусное заболевание. Заразиться им можно через слизистые, дыхательные пути или поврежденные участки кожи. Болезнь чаще всего передается человеку от диких животных, но возможна и передача вируса от человека к человеку.
Инкубационный период этого заболевания составляет от 6 до 13 дней. Для него характерны такие общие симптомы, как высокая температура — выше 38,5 градуса, слабость и боль в мышцах.
Основным проявлением обезьяньей оспы является сыпь: вначале на коже появляются красные пятна, которые со временем превращаются в бугорки и пузырьки, наполненные жидкостью. Позже пузырьки высыхают и образуют корочки.
Сейчас различают два штамма обезьяньей оспы:
Ранее вирус фиксировался исключительно в африканских странах. С 2003 года начали регистрироваться единичные случаи и в других государствах, но все они были связаны с поездками в Африку.
В 2022 году произошла глобальная вспышка оспы за пределами Африки. В 2024 году был зафиксирован новый рост заболеваемости в Конго, после чего вирус распространился в соседние страны и далее по всему миру.
С начала года на африканском континенте зарегистрировали больше 15 тысяч случаев заражения. На днях зарегистрировано первое инфицирование в Швеции, еще один больной был обнаружен в Пакистане.
14 августа 2024 года Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян международной проблемой.
В России впервые болезнь выявили у пациента летом 2022 года — он прибыл из Европы, был изолирован и успешно вылечен. В 2024 году подтверждены несколько случаев оспы обезьян. В январе заболевание диагностировали у двух туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Гонконга — их госпитализировали и вылечили.
15 августа 2024 года Роспотребнадзор опубликовал сообщение, в котором заявил, что угрозы распространения оспы в стране нет. Уточняется, что в России принимаются все необходимые меры для обнаружения инфекции.
«В России в достаточном количестве имеются высокотехнологичные современные тест-системы, разработанные Роспотребнадзором. Они позволяют в кратчайшие сроки детектировать вирус оспы обезьян и могут использоваться во внелабораторных условиях», — уточняют в ведомстве.
Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России распространение оспы обезьян не опасно из-за «традиционных ценностей».
«Учитывая особенность путей распространения оспы обезьяны, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не опасно, не страшно. Распространения мы не предполагаем, и его не будет», — заявила Попова.
Во время вспышки в 2022 году некоторые ученые заявляли, что вирус передавался в основном среди мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации*.
При этом достоверно неизвестно, возможно ли заражение оспой обезьян через половые контакты. Представители Всемирной организации здравоохранения отметили, что нет подтверждения тому, что вирус способен передаваться через семенную жидкость или вагинальные выделения.
Как пояснила эпидемиолог из Калифорнийского университета Анна Римуан, инфекция имеет шанс передаться в процессе полового акта, но это связано не столько с самим половым контактом, сколько с длительным взаимодействием. То есть, распространение инфекции происходит в результате тесного физического контакта, а не исключительно из-за сексуальной активности.
О низкой вероятности эпидемии говорят и в российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. По словам замдекана педиатрического факультета Ивана Коновалова, передача вируса возможна только «при непосредственном контакте с выделителем вируса».
«Вероятность эпидемии низкая в связи с тем, что для развития заболевания требуется тесный и длительный контакт с источником инфекции. В отличие от „летучих“ инфекций, таких как ковид, корь, грипп и ветряная оспа», — объясняет Коновалов.
При этом исключать возможность будущих завозных случаев болезни и возникновения очагов вируса Коновалов не стал. По его словам, это «потенциально возможно».
«Однако, учитывая наличие тест-систем для определения возбудителя в стране и невысокой заразности вируса, локализовать возможный очаг заражения гораздо проще, чем такие „привычные“ инфекции, как коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа, грипп и полиомиелит», — уточнил замдекана.
* 30.11.2023 Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» «экстремистской организацией» и запретил в РФ.