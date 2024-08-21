По миру распространяется оспа обезьян. Что это такое и угрожает ли России?

В России впервые болезнь выявили у пациента летом 2022 года — он прибыл из Европы, был изолирован и успешно вылечен. В 2024 году подтверждены несколько случаев оспы обезьян. В январе заболевание диагностировали у двух туристов, прибывших в Санкт-Петербург из Гонконга — их госпитализировали и вылечили.