Жители Нового Академа жалуются на вонючую воду и расстройство желудка

Как пишет Ngs24.ru, на некачественную воду жалуются жильцы домов по адресу Академгородок, 66, 68, 70 и 74. По словам жительницы одного из домов, люди ежедневно пишут жалобы в «КрасКом» и УК «Комфорт Сити».