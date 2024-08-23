Жители Нового Академа жалуются на вонючую воду и расстройство желудка

Posted 23 августа, 05:43
Published 23 августа, 05:43
Modified 23 августа, 16:30
Updated 23 августа, 16:30
Как пишет Ngs24.ru, на некачественную воду жалуются жильцы домов по адресу Академгородок, 66, 68, 70 и 74. По словам жительницы одного из домов, люди ежедневно пишут жалобы в «КрасКом» и УК «Комфорт Сити».
Красноярска утверждает, что якобы коммунальщики и управляющая компания никак не реагируют на жалобы, а у людей уже появились проблемы с ЖКТ после употребления воды.
В интервью телеканалу «Прима» жительница дома №66 Татьяна рассказала, что как минимум уже три недели чувствует запах водорослей от воды.
«Начали подвозить питьевую воду, что, собственно, наталкивает на мысль, что вода недолжного качества. Видимо, была проведена какая-то внутренняя экспертиза. Опрос в чате показал, что на воду жалуются как минимум 144 человека, которые живут в Новом Академе. Одни на дух не переносят такую воду, другие считают, что они получили расстройство желудка».
«Проспекту Мира» в «КрасКоме» рассказали, что в августе лаборанты компании специально отобрали пробы воды на вводе в дома микрорайона Новый Академ.
«Согласно результатам исследования воды по органолептическим и микробиологическим показателям вода безопасная. В том числе, в пределах нормы и показатель по запаху. При санитарном нормативе не более двух баллов в августе этот показатель колеблется от 0 до 1 балла».
В «КрасКоме» заявили, что, если у жителей Нового Академа есть вопросы по качеству холодной воды, то им необходимо обратиться в управляющую компанию.
«КрасКом и УК „Комфорт Сити“ работают вместе, чтобы снять все вопросы жителей», — добавили в компании.
Директор УК «Комфорт-Сити» Геннадий Дугиев рассказал «Проспекту Мира», что многоквартирные дома №66, №68, №70 и №74 переведены на прямые договоры поставки коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и водоотведение) с «КрасКомом», который является непосредственным исполнителем услуг.
Руководитель управляющей компании отметил, что жалобы жителей на посторонний запах от питьевой воды начали поступать в конце июля.
«В связи с поступающими жалобами УК „Комфорт-Сити“ передала информацию в „КрасКом“, специалисты которого выполняют подвоз питьевой воды два раза в сутки.
7 августа собиралась комиссия из представителей УК „Комфорт-Сити“ (обслуживает дома, в которые поступает вода), ООО „Северный Город“ (обслуживает сети, по которым поступает вода), „КрасКом“ (поставщик воды).
Седьмого августа специалисты центра контроля качества оды „КрасКома“ осмотрели системы водоснабжения и отобрали пробы воды на вводе в домах, а также на повышающей насосной станции „Гремячий Лог“.
Протоколы исследования (испытаний) измерений холодной воды, поступающей в многоквартирные дома в Академгородке №66, №68, №70 и №74 не показали отклонений по показателям, предъявляемым к качеству питьевой воды, в том числе по запаху».
Геннадий Дугиев сообщил, что сейчас УК вместе со службой Стройнадзора и жилищного контроля по краю ищут ответственных за появление постороннего запаха.