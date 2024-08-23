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Posted 23 августа, 05:43

Published 23 августа, 05:43

Modified 23 августа, 16:30

Updated 23 августа, 16:30

Жители Нового Академа жалуются на вонючую воду и расстройство желудка

Жители Нового Академа жалуются на вонючую воду и расстройство желудка

23 августа 2024, 05:43
Фото: 1MI
В Красноярске больше 100 жителей микрорайона Новый Академ жалуются на качество питьевой воды. Люди говорят, что холодная вода пахнет водорослями.

Как пишет Ngs24.ru, на некачественную воду жалуются жильцы домов по адресу Академгородок, 66, 68, 70 и 74. По словам жительницы одного из домов, люди ежедневно пишут жалобы в «КрасКом» и УК «Комфорт Сити».

Красноярска утверждает, что якобы коммунальщики и управляющая компания никак не реагируют на жалобы, а у людей уже появились проблемы с ЖКТ после употребления воды.

В интервью телеканалу «Прима» жительница дома №66 Татьяна рассказала, что как минимум уже три недели чувствует запах водорослей от воды.

«Начали подвозить питьевую воду, что, собственно, наталкивает на мысль, что вода недолжного качества. Видимо, была проведена какая-то внутренняя экспертиза. Опрос в чате показал, что на воду жалуются как минимум 144 человека, которые живут в Новом Академе. Одни на дух не переносят такую воду, другие считают, что они получили расстройство желудка».

«Проспекту Мира» в «КрасКоме» рассказали, что в августе лаборанты компании специально отобрали пробы воды на вводе в дома микрорайона Новый Академ.

«Согласно результатам исследования воды по органолептическим и микробиологическим показателям вода безопасная. В том числе, в пределах нормы и показатель по запаху. При санитарном нормативе не более двух баллов в августе этот показатель колеблется от 0 до 1 балла».

В «КрасКоме» заявили, что, если у жителей Нового Академа есть вопросы по качеству холодной воды, то им необходимо обратиться в управляющую компанию.

«КрасКом и УК „Комфорт Сити“ работают вместе, чтобы снять все вопросы жителей», — добавили в компании.

Директор УК «Комфорт-Сити» Геннадий Дугиев рассказал «Проспекту Мира», что многоквартирные дома №66, №68, №70 и №74 переведены на прямые договоры поставки коммунальных ресурсов (холодное водоснабжение и водоотведение) с «КрасКомом», который является непосредственным исполнителем услуг.

Руководитель управляющей компании отметил, что жалобы жителей на посторонний запах от питьевой воды начали поступать в конце июля.

«В связи с поступающими жалобами УК „Комфорт-Сити“ передала информацию в „КрасКом“, специалисты которого выполняют подвоз питьевой воды два раза в сутки.
7 августа собиралась комиссия из представителей УК „Комфорт-Сити“ (обслуживает дома, в которые поступает вода), ООО „Северный Город“ (обслуживает сети, по которым поступает вода), „КрасКом“ (поставщик воды).
Седьмого августа специалисты центра контроля качества оды „КрасКома“ осмотрели системы водоснабжения и отобрали пробы воды на вводе в домах, а также на повышающей насосной станции „Гремячий Лог“.
Протоколы исследования (испытаний) измерений холодной воды, поступающей в многоквартирные дома в Академгородке №66, №68, №70 и №74 не показали отклонений по показателям, предъявляемым к качеству питьевой воды, в том числе по запаху».

Геннадий Дугиев сообщил, что сейчас УК вместе со службой Стройнадзора и жилищного контроля по краю ищут ответственных за появление постороннего запаха.

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