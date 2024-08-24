Житель края начал ехать на пристава, которая хотела забрать его «Ниву». Видео

По версии следствия, в августе судебный пристав-исполнитель занималась взысканием долга по коммунальным услугам. Находясь на улице Арбузова, сотрудница заявила должнику, что на его автомобиль «Нива» накладывается арест. В ответ мужчина попытался скрыться и начал ехать в сторону пристава.