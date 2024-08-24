Житель края начал ехать на пристава, которая хотела забрать его «Ниву». Видео

Posted 24 августа, 03:37
Published 24 августа, 03:37
Modified 30 августа, 17:03
Updated 30 августа, 17:03
Краевой СК возбудил уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти во время исполнения тем своих должностных обязанностей (318 УК).
По версии следствия, в августе судебный пристав-исполнитель занималась взысканием долга по коммунальным услугам. Находясь на улице Арбузова, сотрудница заявила должнику, что на его автомобиль «Нива» накладывается арест. В ответ мужчина попытался скрыться и начал ехать в сторону пристава.
Девушка в итоге отошла в сторону, а должник уехал. Позже его задержали.
По данным СМИ, авто арестовали и поместили на специальную стоянку. Мужчина погасил долг. Сейчас ведется расследование по уголовному делу.
Издание добавляет, что долги за воду жителей Назарова составляют более 123 миллионов рублей. У шестерых человек арестовали автомобили за задолженности. Должникам придется оплатить ЖКУ, или их автомобили продадут для погашения суммы.
При этом другие СМИ пишут, что жители Назарова месяц живут без горячей воды. Сроки отключений не раз продлевали.