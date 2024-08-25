В Красноярске осудили 5 экс-полицейских. Они работали на авторитета Лимона

Posted 25 августа, 09:10
Published 25 августа, 09:10
Modified 26 августа, 04:46
Updated 26 августа, 04:46
По версии следствия, летом 2022 года красноярский авторитет, известный в криминальной среде по прозвищу Лимон, решил похитить крупную сумму у своего знакомого.
Для этого он привлек своего приятеля из криминального мира авторитета Батона и сотрудников полиции.
30 июня полицейские незаконно задержали мужчину и его сожительницу, доставив их в привокзальное помещение. Там их удерживали не меньше 8 часов.
Сообщается, что один из полицейских обыскал потерпевшего и забрал у него почти 3 миллиона рублей.
После этого приехал Лимон и сказал знакомому, что «договорится» с сотрудниками полиции за эти 3 миллиона. В итоге мужчина согласился, после чего фигуранты уголовного дела разделили деньги между собой.
Также стало известно, что в марте 2022 года один из полицейских под выдуманным предлогом получил от потерпевшего 500 тысяч рублей за то, что он «поможет» ему избежать уголовной ответственности.
В зависимости от участия каждого из сотрудников полиции были возбуждены уголовные дела о мошенничестве (часть 3 и 4 статья 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ).
В итоге 4 экс-полицейским дали от 4,5 до 9 лет колонии общего режима, одному бывшему сотруднику транспортной полиции — 4 года условно, криминальному авторитету Батону — 4 года и 3 месяца условно.
Человеком по кличке Лимон является судимый бизнесмен Дмитрий Демьяшкин. Он отсидел 17 лет за разбойное нападение и гибель человека и вышел по УДО. После этого отец погибшего заказал убийство Демьяшкина из кровной мести. Выяснилось, что убийство Лимона инсценировали, а заказчика задержали.
В 2023 году Демьяшкина осудили по этому делу, приговорив к 4 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.