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Posted 25 августа, 09:10

Published 25 августа, 09:10

Modified 26 августа, 04:46

Updated 26 августа, 04:46

В Красноярске осудили 5 экс-полицейских, которые работали на авторитета Лимона

В Красноярске осудили 5 экс-полицейских. Они работали на авторитета Лимона

25 августа 2024, 09:10
Фото: t.me/krksledkom

В Красноярске осудили 5 экс-полицейских, которые работали на авторитета Лимона

В Красноярске вынесли приговор 5 бывшим сотрудникам транспортной полиции. Они сотрудничали с криминальным авторитетом Лимоном.

По версии следствия, летом 2022 года красноярский авторитет, известный в криминальной среде по прозвищу Лимон, решил похитить крупную сумму у своего знакомого.

Для этого он привлек своего приятеля из криминального мира авторитета Батона и сотрудников полиции.

30 июня полицейские незаконно задержали мужчину и его сожительницу, доставив их в привокзальное помещение. Там их удерживали не меньше 8 часов.

Сообщается, что один из полицейских обыскал потерпевшего и забрал у него почти 3 миллиона рублей.

После этого приехал Лимон и сказал знакомому, что «договорится» с сотрудниками полиции за эти 3 миллиона. В итоге мужчина согласился, после чего фигуранты уголовного дела разделили деньги между собой.

Также стало известно, что в марте 2022 года один из полицейских под выдуманным предлогом получил от потерпевшего 500 тысяч рублей за то, что он «поможет» ему избежать уголовной ответственности.

В зависимости от участия каждого из сотрудников полиции были возбуждены уголовные дела о мошенничестве (часть 3 и 4 статья 159 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ).

В итоге 4 экс-полицейским дали от 4,5 до 9 лет колонии общего режима, одному бывшему сотруднику транспортной полиции — 4 года условно, криминальному авторитету Батону — 4 года и 3 месяца условно.

Человеком по кличке Лимон является судимый бизнесмен Дмитрий Демьяшкин. Он отсидел 17 лет за разбойное нападение и гибель человека и вышел по УДО. После этого отец погибшего заказал убийство Демьяшкина из кровной мести. Выяснилось, что убийство Лимона инсценировали, а заказчика задержали.

В 2023 году Демьяшкина осудили по этому делу, приговорив к 4 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.

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