Жителю Красноярского края отказали в обналичивании подарочного промокода на 5 тысяч

Именинник решил воспользоваться этим предложением, не совершая покупок в этом магазине. Он позвонил в магазин и заявил, что хотел бы забрать свой подарок деньгами. Однако ему сказали, что это невозможно. Тогда мужчина решил проконсультироваться у Роспотребнадзора. Но и там его разочаровали.