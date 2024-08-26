Жителю Красноярского края отказали в обналичивании подарочного промокода на 5 тысяч

Posted 26 августа, 12:53
Published 26 августа, 12:53
Modified 26 августа, 14:25
Updated 26 августа, 14:25
В ведомстве рассказали, что мужчина на свой день рождения получил SMS от магазина техники. В сообщении указали, что ему в подарок дают промокод на пять тысяч рублей.
Именинник решил воспользоваться этим предложением, не совершая покупок в этом магазине. Он позвонил в магазин и заявил, что хотел бы забрать свой подарок деньгами. Однако ему сказали, что это невозможно. Тогда мужчина решил проконсультироваться у Роспотребнадзора. Но и там его разочаровали.
«Наши специалисты ознакомились с условиями данной акции и установили, что такой промокод не приобретается за счет средств покупателя, а передается на безвозмездной основе. Он просто дает возможность потребителю приобрести товар со скидкой. Таким образом, у покупателя отсутствует законное основание для требования обмена промокода на денежные средства», — заявили в ведомстве.