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Posted 27 августа, 08:06

Published 27 августа, 08:06

Modified 27 августа, 10:22

Updated 27 августа, 10:22

Часть домов Октябрьского района на сутки останутся вообще без воды

Часть домов Октябрьского района на сутки останутся вообще без воды

27 августа 2024, 08:06
Фото: 1MI
В Красноярске часть жителей Октябрьского района на сутки останутся без какой-либо воды.

Некоторые красноярцы, которые живут в Октябрьском районе, заметили на своих подъездах объявления. Там сообщается об отключении холодной воды с 23:00 27 августа до 23:00 28 августа.

«Проспекту Миру» в «КрасКоме» заявили, что холодную воду действительно отключат. Водоснабжение остановят из-за замены аварийного колодца и определения аварийной ситуации на водопроводных сетях.

«28 августа с 08:00 до 22:30 „КрасКом“ будет через каждые четыре часа подвозить питьевую воду к многоквартирным жилым домам и водоразборной колонке на Луначарского, 182».

Холодной воды не будет по следующим адресам:

  • Свободный 75а, 75б, 75ж, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 75к;
  • Кравченко 1, 2, 3, 5;
  • Белорусская 1-18;
  • Боткина 44-66, 63;
  • Пролетарская 136а, 147, 157, 157/1 (религиозные сооружения), 138(ЦТП), 136, 136б, 153.

Таким образом, жители этих домов останутся вообще без воды. Дело в том, что 22 августа в 4 районах Красноярска, в том числе в Октябрьском, отключили горячую воду. Ее обещают вернуть только 31 августа.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отключения#Холодная вода#КрасКом#Октябрьский район#Отключение воды
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