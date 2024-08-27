Часть домов Октябрьского района на сутки останутся вообще без воды

Posted 27 августа, 08:06
Published 27 августа, 08:06
Modified 27 августа, 10:22
Updated 27 августа, 10:22
Некоторые красноярцы, которые живут в Октябрьском районе, заметили на своих подъездах объявления. Там сообщается об отключении холодной воды с 23:00 27 августа до 23:00 28 августа.
«Проспекту Миру» в «КрасКоме» заявили, что холодную воду действительно отключат. Водоснабжение остановят из-за замены аварийного колодца и определения аварийной ситуации на водопроводных сетях.
«28 августа с 08:00 до 22:30 „КрасКом“ будет через каждые четыре часа подвозить питьевую воду к многоквартирным жилым домам и водоразборной колонке на Луначарского, 182».
Холодной воды не будет по следующим адресам:
Таким образом, жители этих домов останутся вообще без воды. Дело в том, что 22 августа в 4 районах Красноярска, в том числе в Октябрьском, отключили горячую воду. Ее обещают вернуть только 31 августа.