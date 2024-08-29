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Posted 29 августа, 05:32

Published 29 августа, 05:32

Modified 29 августа, 06:57

Updated 29 августа, 06:57

В районе «Красноярских Столбов» спилили десятки деревьев. Прокуратура начала проверку

В районе «Красноярских Столбов» спилили десятки деревьев. Прокуратура начала проверку

29 августа 2024, 05:32
Фото: Kras Mash
В районе национального парка «Красноярские Столбы» выпиливают взрослый лес. Прокуратура начала проверку.

Кадры спиленных деревьев, очищенных от веток, появились в телеграм-канале Kras Mash. По сообщению очевидцев, поваленный лес находится на удалении от линий электропередач, а сами брёвна подготовлены под «деловую древесину».

Фото: Kras Mash

Как ответили в нацпарке «Проспекту Мира», это место не находится в их охранной зоне, участок расположен «далеко от национального парка».

Прокуратура начала проверку с привлечением специалистов из «Лесной охраны», сообщили «ПМ» в ведомстве.

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#Владислав Савончик#Экология#Прокуратура#Вырубка леса#Красноярские Столбы#Национальный парк
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