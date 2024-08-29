В районе «Красноярских Столбов» спилили десятки деревьев. Прокуратура начала проверку

Posted 29 августа, 05:32
Published 29 августа, 05:32
Modified 29 августа, 06:57
Updated 29 августа, 06:57
Кадры спиленных деревьев, очищенных от веток, появились в телеграм-канале Kras Mash. По сообщению очевидцев, поваленный лес находится на удалении от линий электропередач, а сами брёвна подготовлены под «деловую древесину».
Как ответили в нацпарке «Проспекту Мира», это место не находится в их охранной зоне, участок расположен «далеко от национального парка».
Прокуратура начала проверку с привлечением специалистов из «Лесной охраны», сообщили «ПМ» в ведомстве.