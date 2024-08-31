Депутат ЗС предложил запретить мигрантам торговать лесом и возить пассажиров

Депутат ЗС Красноярского края Алексей Бойков предложил запретить мигрантам оптовую торговлю лесом и пиломатерилами, а также работу в городских и пригородных перевозках. Как рассказали в пресс-службе ЛДПР, свои предложения он направил губернатору еще в ноябре 2023 года.

В начале августа губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, который запрещает мигрантам работать в легковом такси и продавать алкоголь и табак в специализированных магазинах. Он вступает в силу с 1 марта 2025 года, по объяснениям главы края, «чтобы работодатели успели подготовиться». Помимо дошедших до указа губернатора сфер, и.о главы фракции в региональном парламенте предлагал также установить запрет на привлечение мигрантов к оптовой торговле древесным сырьем, необработанными лесоматериалами, пиломатериалами. Кроме того, по предложениям депутата под запрет попадали перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. «Низкоквалифицированный труд, невысокий порог вхождения в профессию, к примеру, продавца или таксиста, открывают туда дорогу любому. Туда в первую очередь и пытаются попасть мигранты с плохой и даже криминальной историей. В итоге такие личности продолжают склоняться к нелегальной деятельности, криминалу, вступают в конфликты с нашими гражданами и даже банально не соблюдают правила дорожного движения. Нужно прекращать поток таких кадров в страну», — объяснил свою инициативу Бойков. Предложения поддержали и сопартийцы в горсовете Красноярска. «Плоды сделанных много лет назад послаблений в миграционной политике мы пожинаем сегодня. Это драки и нападения с участием приезжих. Школы, в которые приходят дети иностранцев без малейшего знания русского языка. Массовые отравления, информация о которых сотрясает СМИ, и резиновые квартиры. Все это не просто доставляет неудобство гражданам России, это несет угрозу их жизни и здоровью», — заявил руководитель фракции в ГС Семён Сендерский. Читайте также: Экс-мэр Еремин одобрил запрет мигрантам работать в такси и продавать алкоголь в крае Красноярцы переезжают из Ленинского района из-за мигрантов? СК проведет проверку В крае сделали справочник для мигрантов с правилами поведения. Что там написали?