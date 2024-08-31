В красноярских Белых росах коммунальщики достали «мусорного монстра»

Все эти отходы сбросили в унитаз местные жители, поэтому из строя вышло оборудование канализационно-насосной станции, которое перекачивает сточные воды домов на улице Карамзина и Ярыгинской набережной. Рабочие успели устранить засор до того, как отходы полились на дорогу и во дворы.