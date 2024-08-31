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Posted 31 августа, 10:59

Published 31 августа, 10:59

Modified 1 сентября, 04:26

Updated 1 сентября, 04:26

В красноярских Белых росах коммунальщики достали «мусорного монстра»

В красноярских Белых росах коммунальщики достали «мусорного монстра»

31 августа 2024, 10:59
Фото: КрасКом
В Красноярск слесари достали из канализации огромные комья из салфеток и тряпок, которые забили канализационный насос в «Белых Росах».

Как сообщили в «КрасКоме», мусора было так много, что он облепил оборудование даже снаружи.

«Внешний вид насоса, который достали из приемного резервуара канализационно-насосной станции (КНС) № 102 в мкр. Белые росы через два часа после прочистки, поразил даже бывалых слесарей КрасКом, повидавших за годы своей работы всякие причины, последствия и скорость засоров объектов канализации твердым бытовым мусором», — пишут в компании.
Видео: КрасКом.

Все эти отходы сбросили в унитаз местные жители, поэтому из строя вышло оборудование канализационно-насосной станции, которое перекачивает сточные воды домов на улице Карамзина и Ярыгинской набережной. Рабочие успели устранить засор до того, как отходы полились на дорогу и во дворы.

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