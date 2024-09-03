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Posted 3 сентября, 07:36

Published 3 сентября, 07:36

Modified 3 сентября, 07:57

Updated 3 сентября, 07:57

ТЦ «Квант» в Красноярске хотят сильно переделать

ТЦ «Квант» хотят переделать. Ларьки внутри уберут, парковка будет платной

3 сентября 2024, 07:36
Фото: 2gis

ТЦ «Квант» в Красноярске хотят сильно переделать

В одном из старейших торговых центров Красноярска «Квант» планируют масштабно изменить внутреннюю навигацию и оформление.

Директор по развитию ТЦ Максим Белоногов рассказал изданию Ngs24.ru, что площадку, которая по своему виду осталась «в нулевых», сделают более современной, приведя к общему стандарту современных ТЦ.

По его словам, сейчас в комплексе разрабатывают новую навигацию — наклейки с полов и проходов убирают, их роль будут выполнять экраны. А в дальнейшем все в ТЦ сделают в едином стиле.

«Мелкие объявления, всякие бешеные гирлянды и вывески тоже уберем — подведем всё пространство к единому стилю, в том числе точки арендаторов. На первом этаже мы всё хотим привести в благообразный вид, убрать все эти ларёчки и перейти в более цивилизованный формат. То есть мы отходим от этой многолетней истории под названием „Сдай каждый пустующий квадратный метр в аренду“», — цитируют журналисты Белоногова.

Кроме того, в здании обновят туалеты, на которые преимущественно жалуются посетители, благоустроят парковку и сделают ее платной. Затем в планах сделать пространство для подростков и изменить фасад здания.

«Мы будем соблюдать дизайн-код исторической части города, то есть вывески на фасаде будут без подложек, не выше второго этажа. Всё как на проспекте Мира. А на торце здания (возле магазина „Командор“) будет что-то типа мурала, такое единое изображение, скоро мы начнем его наносить».

Белоногов завил, что первые изменения уже можно будет увидеть в конце этого года.

  • ТК «Квант» открылся в 2002 году и занял заводские площади одноименного завода. Первым владельцем «Кванта» был красноярский предприниматель Анатолий Золотухин, позже собственником стали его дети.
  • С «Квантом», по данным базы «Спарк», связано два юрлица — ООО ТК «Квант 2014» и ООО ТК «Квант». Учредителем первого является депутат заксобрания Максим Золотухин, а соучредителями второго — шесть наследников Анатолия Золотухина, включая Максима — всем принадлежат доли по 16,67%.
  • ООО ТК «Квант 2014» за 2023 год отчиталось о 28 миллионах выручки и 142 тысячах чистой прибыли. ООО ТК «Квант» заработало 141,3 млн рублей с убытком в 10,4 млн рублей.
  • Ранее мы рассказывали, кто владеет красноярскими торговыми центрами.
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#Владислав Савончик
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