ТЦ «Квант» хотят переделать. Ларьки внутри уберут, парковка будет платной

Posted 3 сентября, 07:36
Published 3 сентября, 07:36
Modified 3 сентября, 07:57
Updated 3 сентября, 07:57
Директор по развитию ТЦ Максим Белоногов рассказал изданию Ngs24.ru, что площадку, которая по своему виду осталась «в нулевых», сделают более современной, приведя к общему стандарту современных ТЦ.
По его словам, сейчас в комплексе разрабатывают новую навигацию — наклейки с полов и проходов убирают, их роль будут выполнять экраны. А в дальнейшем все в ТЦ сделают в едином стиле.
«Мелкие объявления, всякие бешеные гирлянды и вывески тоже уберем — подведем всё пространство к единому стилю, в том числе точки арендаторов. На первом этаже мы всё хотим привести в благообразный вид, убрать все эти ларёчки и перейти в более цивилизованный формат. То есть мы отходим от этой многолетней истории под названием „Сдай каждый пустующий квадратный метр в аренду“», — цитируют журналисты Белоногова.
Кроме того, в здании обновят туалеты, на которые преимущественно жалуются посетители, благоустроят парковку и сделают ее платной. Затем в планах сделать пространство для подростков и изменить фасад здания.
«Мы будем соблюдать дизайн-код исторической части города, то есть вывески на фасаде будут без подложек, не выше второго этажа. Всё как на проспекте Мира. А на торце здания (возле магазина „Командор“) будет что-то типа мурала, такое единое изображение, скоро мы начнем его наносить».
Белоногов завил, что первые изменения уже можно будет увидеть в конце этого года.