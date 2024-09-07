«Больших денег край не получит»: экономист высказался о переезде «Русгидро»

В 2022 году «Русгидро» сообщила о переезде главного офиса из Москвы в Красноярск, где юридически она и зарегистрирована. Компания собирается релоцировать около 1500 сотрудников. Владимир Путин заявлял, что «выталкивал» корпорацию из Москвы.