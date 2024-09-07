«Больших денег край не получит»: экономист высказался о переезде «Русгидро»

Posted 7 сентября, 11:33
Published 7 сентября, 11:33
Modified 8 сентября, 06:04
Updated 8 сентября, 06:04
Экономист дала интервью «Клубу Регионов» в контектсе того, что Владимир Путин поручил правительству РФ подготовить предложения о поэтапном перемещении госкорпораций и компаний с госучастием, зарегистрированных в столице, в регионы «по месту осуществления их основной деятельности».
Зубаревич задалась вопросом, зачем «Русгидро» переезжает в именно Красноярск, ведь сама Красноярская ГЭС принадлежит другой компании — En+ Group. По данным экономиста, основные мощности находятся на Дальнем Востоке.
«Конечно, из Красноярска до Дальнего Востока лететь ближе, и самые крупные гидростанции сосредоточены в Сибири, но какие ещё есть основания для такого заявления, я не знаю. И всё равно все свои проблемы „РусГидро“ будет решать в Москве. Ну, будут летать, что ж теперь».
По мнению Зубаревич, переезд «Русгидро» не принесет больших дополнительных доходов в бюджет Красноярского края.
«Больших доходов от „РусГидро“ Красноярский край не получит, потому что его основной кормилец — „Норильский никель“. У „РусГидро“ и близко нет такой прибыли, а по Дальнему Востоку, где она окормляет всю энергосистему, у неё вообще убытки. Так что тут мне больше нечего прокомментировать, кроме того, что это во многом политическое заявление».
Согласно данным «спарка», доход «Норникеля» в 2023 году составил 876,8 млрд рублей, прибыль — 282,8 млрд рублей.
Доход «Русгидро» составил 216,8 млрд рублей, прибыль — 32 млрд рублей.
В 2022 году «Русгидро» сообщила о переезде главного офиса из Москвы в Красноярск, где юридически она и зарегистрирована. Компания собирается релоцировать около 1500 сотрудников. Владимир Путин заявлял, что «выталкивал» корпорацию из Москвы.
«Дочка» «Русгидро» купила под штаб-квартиру здание на Театральной площади и заказала ремонт. Для сотрудников купили квартиры в микрорайоне Новоостровском и особняки в Соснах (для топ-менеджеров). На переезд компания уже потратила больше 18 млрд рублей.
Согласно информации сайта «Русгидро», 62,2% акций компании принадлежат Российской Федерации, 12,37% — Банку ВТБ, 9,61% — En+ Group, 15,82% — другим акционерам.