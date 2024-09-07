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Posted 7 сентября, 06:05

Published 7 сентября, 06:05

Modified 9 сентября, 06:29

Updated 9 сентября, 06:29

В Красноярске вандалы разбили стекло на смотровой и изрисовали уличную мебель

В Красноярске вандалы разбили стекло на смотровой и изрисовали уличную мебель

7 сентября 2024, 06:05
Фото: Visitsiberia
В Красноярске вандалы изрисовали уличную мебель в экопарке «Гремячая грива» и разбили стекло на смотровой площадке на Николаевской сопке.

Кадры опубликовали в Visitsiberia вечером 6 сентября. В полицию написали заявление о порче имущества.

«Два наших объекта пострадали от рук вандалов. Сегодня утром разбили стеклянное ограждение на смотровой площадке на Николаевской сопке, а также были обнаружены разрисованные элементы благоустройства в эко-парке Гремячая грива. Действия вандалов не останутся безнаказанными: в полицию передано заявление по факту порчи имущества», — сообщили в группе.
Фото: Visitsiberia

Сотрудники «Туристического информационного центра» заменять поврежденную секцию и уберут рисунки с мебели.

«Наступит день, когда мы все поймем, что наш дом не заканчивается собственным порогом. Все будет восстановлено в максимально короткие сроки», — отметила замруководителя администрации края Юлия Филатова (Верхушина).
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#Владислав Савончик#Красноярск#Полиция#Гремячая грива#Смотровая#Вандалы
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