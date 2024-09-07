В Красноярске вандалы разбили стекло на смотровой и изрисовали уличную мебель

Posted 7 сентября, 06:05
Published 7 сентября, 06:05
Modified 9 сентября, 06:29
Updated 9 сентября, 06:29
Кадры опубликовали в Visitsiberia вечером 6 сентября. В полицию написали заявление о порче имущества.
«Два наших объекта пострадали от рук вандалов. Сегодня утром разбили стеклянное ограждение на смотровой площадке на Николаевской сопке, а также были обнаружены разрисованные элементы благоустройства в эко-парке Гремячая грива. Действия вандалов не останутся безнаказанными: в полицию передано заявление по факту порчи имущества», — сообщили в группе.
Сотрудники «Туристического информационного центра» заменять поврежденную секцию и уберут рисунки с мебели.
«Наступит день, когда мы все поймем, что наш дом не заканчивается собственным порогом. Все будет восстановлено в максимально короткие сроки», — отметила замруководителя администрации края Юлия Филатова (Верхушина).