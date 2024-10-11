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Вандалы

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Октябрь
В центре Красноярска двое мужчин во время драки разбили теплую остановку
В Красноярске двое мужчин устроили драку между собой и во время боя разбили теплую остановку. Об этом рассказали в управлении дорог и благоустройства (УДИБ).
11 октября, 03:00
Сентябрь
В Красноярске неизвестные оторвали мизинец статуе Будды
В Красноярске вандалы оставили статую Будды без пальца. Скульптуру установили на улице Ленина в конце августа.
8 сентября, 11:05
В Красноярске вандалы разбили стекло на смотровой и изрисовали уличную мебель
В Красноярске вандалы изрисовали уличную мебель в экопарке «Гремячая грива» и разбили стекло на смотровой площадке на Николаевской сопке.
7 сентября, 06:05

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