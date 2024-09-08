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Posted 8 сентября, 11:05

Published 8 сентября, 11:05

Modified 8 сентября, 11:05

Updated 8 сентября, 11:05

В Красноярске неизвестные оторвали мизинец статуе Будды

В Красноярске неизвестные оторвали мизинец статуе Будды

8 сентября 2024, 11:05
Фото: ngs24.ru
В Красноярске вандалы оставили статую Будды без пальца. Скульптуру установили на улице Ленина в конце августа.

Скульптура «Будда Майтрея» или «Будда грядущего» расположена на площади перед главным корпусом Сибирского института искусств.

Фото: ngs24.ru

Как сообщает Ngs24 со ссылкой на читательницу, неизвестные оторвали мизинец на руке статуи Будды. Кто именно это сделал, неизвестно. В Сибирском институте искусств ситуацию пока никак не прокомментировали.

Автором скульптуры стал выпускник института Егор Дармаев. Она была создана храма в комплексе сооружений Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» в Улан-Удэ.

Через три месяца статую планируют увезти в Бурятию, где ламы будут расписывать, золотить и освящать скульптуру.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Скульптуры#Вандалы
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