На новой развязке из Пашенного на несколько дней перекрыли часть полосы

Posted 12 сентября, 01:41
Published 12 сентября, 01:41
Modified 12 сентября, 12:03
Updated 12 сентября, 12:03
В мэрии рассказали, что на новой развязке начали укладывать полимерно-песчаное композитное покрытие на железнодорожном переезде.
В администрации города отмечают, что работы займут несколько дней. На время укладки покрытия на участке, где находится ж/д переезд, ввели реверсивное движение. Когда именно завершатся работы, не уточняется.
Движение по развязке запустили утром первого августа — власти подчеркнули, что пока это «технический проезд». На развязке отсутствовали тротуары и освещение. 31 августа там был уложен последний слой асфальта.
До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле этого года обозначил глава города Логинов. При этом тогда он не говорил, что проезд будет техническим.
Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки перенесли из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.
В сентябре этого года стройнадзор сообщил, что застройщик и генподрядчик без разрешения ввели транспортную развязку из Пашенного в Тихие Зори.
За «техническое открытие» развязки ведомство планирует привлечь к ответственности «Управление капитального строительства» (УКС).