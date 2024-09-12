prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 01:41

Published 12 сентября, 01:41

Modified 12 сентября, 12:03

Updated 12 сентября, 12:03

На новой развязке из Пашенного на несколько дней перекрыли часть полосы

На новой развязке из Пашенного на несколько дней перекрыли часть полосы

12 сентября 2024, 01:41
Фото: t.me/gradvestnik
В Красноярске на развязке из Пашенного в Тихие Зори перекрыли часть полосы. Ограничение будет действовать несколько дней.

В мэрии рассказали, что на новой развязке начали укладывать полимерно-песчаное композитное покрытие на железнодорожном переезде.

В администрации города отмечают, что работы займут несколько дней. На время укладки покрытия на участке, где находится ж/д переезд, ввели реверсивное движение. Когда именно завершатся работы, не уточняется.

Движение по развязке запустили утром первого августа — власти подчеркнули, что пока это «технический проезд». На развязке отсутствовали тротуары и освещение. 31 августа там был уложен последний слой асфальта.

До этого движение по развязке обещали открыть 31 июля. Такой срок в апреле этого года обозначил глава города Логинов. При этом тогда он не говорил, что проезд будет техническим.

Изначально дорогу планировали построить еще к октябрю 2023 года, однако сроки перенесли из-за затянувшихся разбирательств с собственниками недвижимости и переносом ЛЭП.

В сентябре этого года стройнадзор сообщил, что застройщик и генподрядчик без разрешения ввели транспортную развязку из Пашенного в Тихие Зори.

За «техническое открытие» развязки ведомство планирует привлечь к ответственности «Управление капитального строительства» (УКС).

Читайте также:
«Мэрия решила работать против жителей?»: в Тихих Зорях хотят перекрыть ж/д переездВ Красноярске нашли еще одно нарушение при строительстве развязки из Пашенного
#Никита Алексеев#Красноярск
Подпишитесь
Популярное