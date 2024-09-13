На Щорса высадили 50 молодых яблонь, чтобы озеленить двор

Posted 13 сентября, 04:54
Published 13 сентября, 04:54
Modified 13 сентября, 04:56
Updated 13 сентября, 04:56
Местные жители рассказали, что ранее в их дворе шел капитальный ремонт теплоцентрали, поэтому землю перекопали, а все деревья пришлось убрать. В этом году они приложили усилия, чтобы снова озеленить территорию. Сейчас жители надеются, что саженцы хорошо приживутся.
Активистов поддержала администрация Кировского района, а все 50 саженцев им безвозмездно передал регоператор «РОСТтех». В компании отметили, что эта акция не только поможет озеленить район, но и напомнит людям о бережном отношении к природе.
«Мы гордимся тем, что наша организация вносит значительный вклад в озеленение города, помогая высаживать деревья, закупать качественные саженцы и создавать зеленые зоны. Мы стремимся сделать наш город ещё более красивым, уютным и экологически чистым местом для жизни» — отметил врио гендиректора компании Владимир Потриденный.