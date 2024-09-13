На Щорса высадили 50 молодых яблонь, чтобы озеленить двор

Местные жители рассказали, что ранее в их дворе шел капитальный ремонт теплоцентрали, поэтому землю перекопали, а все деревья пришлось убрать. В этом году они приложили усилия, чтобы снова озеленить территорию. Сейчас жители надеются, что саженцы хорошо приживутся.