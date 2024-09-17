Экологию назвали в числе важнейших факторов для развития индустриальных городов

Диоксид серы — неизбежный побочный продукт обогащения никелевой и медной руды. На один атом меди или никеля в первичной породе приходится до двух атомов серы. Из всех вариантов обращения с диоксидом серы для Заполярья самым актуальным стал метод его превращения в гипс. «Норникель» инвестировал 180 миллиардов рублей в создание комплексов по утилизации диоксида серы и переработки его в пригодный для строительства гипс. Первая линия уже завершена и показала заметные результаты в снижении выбросов — порядка 30%.