Экологию назвали в числе важнейших факторов для развития индустриальных городов

Posted 17 сентября, 07:09
Published 17 сентября, 07:09
Modified 17 сентября, 08:09
Updated 17 сентября, 08:09
Саммит прошел в Красноярске 13–14 сентября, в нем приняли участие специалисты в различных областях, представители власти и крупного бизнеса. В числе ключевых трендов текущего времени участники саммита назвали неразрывность экологии и социума — по их мнению, сейчас качество окружающей среды напрямую влияет на выбор места жизни и работы человека.
По мнению экспертного сообщества, критерии для жизни в моногородах (это населенные пункты, построенные вокруг одного индустриального предприятия. К примеру, Норильск) существенно изменились. Раньше люди охотнее переезжали в промышленные города, делая выбор в пользу высокого заработка, несмотря на сложную экологическую обстановку. Сегодня же молодые специалисты больше задумываются о своем здоровье и меньше гонятся за доходами.
«Когда-то экологическая обстановка в моногородах была как бы условной частью социального контракта: люди ехали и знали, что жизнь здесь, может быть, не очень комфортная, но зарплата хорошая. Понятие такой внутренней сделки отсутствует у молодого поколения, которое хочет жить в благоприятной среде», — отметил руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.
По мнению экспертного сообщества, сейчас идет серьезная конкурентная борьба среди крупнейших промышленных центров по всей России. Жители, они же потенциальные сотрудники, выбирают либо города с уже благоприятной экологической обстановкой, либо центры с четкой программой экологического развития. Вместе с тем обещания хорошей экологии через несколько лет без реальной программы и мероприятий не могут заинтересовать молодых специалистов.
Моногородам приходится адаптироваться в борьбе за кадры, и экологическая повестка становится жизненной необходимостью для предприятий. Примером на саммите выступила Серная программа «Норникеля» по снижению выбросов диоксида серы.
Диоксид серы — неизбежный побочный продукт обогащения никелевой и медной руды. На один атом меди или никеля в первичной породе приходится до двух атомов серы. Из всех вариантов обращения с диоксидом серы для Заполярья самым актуальным стал метод его превращения в гипс. «Норникель» инвестировал 180 миллиардов рублей в создание комплексов по утилизации диоксида серы и переработки его в пригодный для строительства гипс. Первая линия уже завершена и показала заметные результаты в снижении выбросов — порядка 30%.
«Красноярский край в последние годы показывает динамику роста и улучшает позиции в экологических рейтингах, прежде всего благодаря тем проектам, которые реализуются в Норильске. Серная программа компании — это прорыв. В истории России, в истории промышленного развития такого проекта не было никогда. Сокращение выбросов диоксида сера на 900 тыс. тонн — это огромная цифра», — подчеркнул директор природоохранных программ Общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
Директор департамента федеральных и региональных программ «Норникеля» Алексей Пинчук добавил, что в ближайшие недели начнутся пусконаладочные работы второй очереди Серной программы. Выйти на полный заявленный уровень сокращения вредного воздействия, а именно 45%, компания планирует в 2025 году.
Эксперты отметили, что другие крупные предприятия сегодня используют для наглядности работы экологических программ биомониторинг. Эксперт фонда «Природа и люди», член экспертного совета РСПП по отчетности в области устойчивого развития Алексей Книжников предложил использовать подобные методы в Норильске.
В отличие от физико-химических методов исследования, метод биомониторинга (биондикации) не показывает точных результатов, однако служит наглядным показателем экологической обстановки. Оценка качества окружающей среды строится на исследовании различных уровней организации живой материи — бактерий, грибов, моллюсков, растительности. Многие организмы остро реагируют на антропогенную нагрузку и могут достаточно объективно сигнализировать об изменении экологической ситуации.
«Так называемую систему биоиндикаторов компании начинают демонстрировать добровольно, поскольку состояние живой природы является таким показателем, который понятен всем. Что касается Серной программы, то мы уже видим колоссальное снижение выбросов, и оно будет продолжаться. Поэтому можно было бы и в Норильске создать такую систему, которая бы показывала реакцию живой природы на сокращение выбросов», — добавил Книжников.
По мнению участников саммита, Норильск может служить примером создания мастер-планов для индустриальных центров. Сегодня в городе уже принят и воплощается в жизнь документ, подразумевающий комплексное развитие территории с учетом мнения горожан, реализации социальных проектов и экологических инициатив как местных сообществ, волонтеров, так и градообразующего предприятия.