Красноярская фирма впервые прокомментировала дело о хищении миллиарда у Минобороны

Директор по строительству «ЕРСМ Сибири» Павел Ковжун заявил ТВК, что они получили авансом 2,9 млн на строительства. По его словам, компания выполнила все работы и «даже на большую сумму», однако следствие считает, что было похищено 900 млн рублей.