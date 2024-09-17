Красноярская фирма впервые прокомментировала дело о хищении миллиарда у Минобороны

Posted 17 сентября, 11:23
Published 17 сентября, 11:23
Modified 17 сентября, 11:26
Updated 17 сентября, 11:26
Генерального директора «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова задержали по подозрению в хищении 900 миллионов рублей у Минобороны. Сообщается, что деньги выделялись на строительство объектов связи. Против него завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ).
Директор по строительству «ЕРСМ Сибири» Павел Ковжун заявил ТВК, что они получили авансом 2,9 млн на строительства. По его словам, компания выполнила все работы и «даже на большую сумму», однако следствие считает, что было похищено 900 млн рублей.
Ковжун отметил, что силовики регулярно проводят проверки, но в этот раз действуют агрессивнее:
«И прокуратура, и военная прокуратура, и следственный комитет, и ФСБ — все проверяли. Сейчас пришел ОБЭП — тоже проверяют. Но они как-то проверяют более агрессивно. Причем в СМИ зачем-то информацию всю слили, хотя там обычный рабочий процесс. Красноярский ОБЭП уже приходил, все документы выгружались недели 3 назад», — рассказал директор журналистам.
Ковжун уверяет, что «ЕРСМ Сибири» продолжает работать в штатном режиме.
По информации ТАСС, с 2021 по 2023 год Безруков вместе с сообщниками похитили деньги, выделенные на строительство центра управления связи Минобороны. По версии следствия, злоумышленники похитили больше 993,8 млн рублей.
Также издание сообщает, что Роман Безруков при задержании пытался сбежать по крыше от силовиков.