Красноярску назначили нового прокурора. Раньше им был Пацан

Posted 17 сентября, 01:37
Published 17 сентября, 01:37
Modified 17 сентября, 01:41
Updated 17 сентября, 01:41
На этом посту Юхновец сменил Виталия Пацана, которого в августе 2024 года перешел на должность и. о. заместителя прокурора Вологодской области.
Валерий Юхновец стал работать в органах прокуратуры края с конца 1994 года. В декабре он стал следователем Канской межрайонной прокуратуры.
После этого он был прокурором Балахтинского района, Зеленогорска и Лесосибирска. В 2021 году его назначили начальником отдела по вопросам госслужбы и кадров в прокуратуре Красноярского края.