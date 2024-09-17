prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 01:37

Published 17 сентября, 01:37

Modified 17 сентября, 01:41

Updated 17 сентября, 01:41

У Красноярска появился новый прокурор

Красноярску назначили нового прокурора. Раньше им был Пацан

17 сентября 2024, 01:37
Фото: t.me/krpronws

У Красноярска появился новый прокурор

У Красноярска появился новый прокурор. Им стал 53-летний старший советник юстиции Валерий Юхновец.

На этом посту Юхновец сменил Виталия Пацана, которого в августе 2024 года перешел на должность и. о. заместителя прокурора Вологодской области.

Валерий Юхновец стал работать в органах прокуратуры края с конца 1994 года. В декабре он стал следователем Канской межрайонной прокуратуры.

После этого он был прокурором Балахтинского района, Зеленогорска и Лесосибирска. В 2021 году его назначили начальником отдела по вопросам госслужбы и кадров в прокуратуре Красноярского края.

Читайте также:
В прокуратуре пояснили, как правильно произносится фамилия Виталия ПацанаХудожнику Слонову запросили два года принудительных работ за блатную неваляшкуПрокурор запросил Глискову 14 лет колонии и штраф 10 млн рублей
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Прокуратура#Прокурор
Подпишитесь
Популярное