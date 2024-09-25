В Красноярске осудят мать и дочь за махинации с протезами для инвалидов

По версии следствия, в 2021 году директор фирмы по изготовлению протезов с двадцатилетним стажем и ее дочь решили заработать. Мать указала дочери пойти на тендер Фонда соцстрахования — конкурс по обеспечению двух инвалидов, один из которых несовершеннолетний, протезами бедра и предплечья с микропроцессорным управлением.