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Posted 25 сентября, 03:08

Published 25 сентября, 03:08

Modified 25 сентября, 03:16

Updated 25 сентября, 03:16

В Красноярске осудят мать и дочь за махинации с протезами для инвалидов

В Красноярске осудят мать и дочь за махинации с протезами для инвалидов

25 сентября 2024, 03:08
Фото: Прокуратура Красноярского края
В Красноярске утвердили обвинение о мошенничестве с протезами для инвалидов. Под суд отдали мать — директора фирмы по изготовлению протезов, дочь — индивидуального предпринимателя.

По версии следствия, в 2021 году директор фирмы по изготовлению протезов с двадцатилетним стажем и ее дочь решили заработать. Мать указала дочери пойти на тендер Фонда соцстрахования — конкурс по обеспечению двух инвалидов, один из которых несовершеннолетний, протезами бедра и предплечья с микропроцессорным управлением.

Дочь выиграла тендер, снизив цену контрактов в три раза. Однако обеспечивать нуждающихся протезами соучастницы не планировали.

Получив данные инвалидов, родственницы убедили их отказаться от протезов из-за их «низкого качества» и приобрести «качественные» протезы в фирме, принадлежащей матери.

После этого инвалиды обратились в Фонд с заявлениями о компенсации расходов на самостоятельно приобретенные протезы в общей сумме 4,7 млн рублей. Полученные деньги они передали обвиняемым.

Преступную схему разоблачили и возбудили уголовное дело. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 11 млн рублей наложен арест. Родственниц обвиняют в мошенничестве при получении выплат (части 3, 4 статьи 159.2 УК РФ).

В прокуратуре сообщают, что показания матери и дочери разошлись: мать вину не признает, а дочь раскаялась и рассказала обстоятельства преступления, загладила причиненный государству ущерб и перечислила благотворительную помощь в детский дом.

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