В Красноярске осудят мать и дочь за махинации с протезами для инвалидов

Posted 25 сентября, 03:08
Published 25 сентября, 03:08
Modified 25 сентября, 03:16
Updated 25 сентября, 03:16
По версии следствия, в 2021 году директор фирмы по изготовлению протезов с двадцатилетним стажем и ее дочь решили заработать. Мать указала дочери пойти на тендер Фонда соцстрахования — конкурс по обеспечению двух инвалидов, один из которых несовершеннолетний, протезами бедра и предплечья с микропроцессорным управлением.
Дочь выиграла тендер, снизив цену контрактов в три раза. Однако обеспечивать нуждающихся протезами соучастницы не планировали.
Получив данные инвалидов, родственницы убедили их отказаться от протезов из-за их «низкого качества» и приобрести «качественные» протезы в фирме, принадлежащей матери.
После этого инвалиды обратились в Фонд с заявлениями о компенсации расходов на самостоятельно приобретенные протезы в общей сумме 4,7 млн рублей. Полученные деньги они передали обвиняемым.
Преступную схему разоблачили и возбудили уголовное дело. На имущество обвиняемых стоимостью свыше 11 млн рублей наложен арест. Родственниц обвиняют в мошенничестве при получении выплат (части 3, 4 статьи 159.2 УК РФ).
В прокуратуре сообщают, что показания матери и дочери разошлись: мать вину не признает, а дочь раскаялась и рассказала обстоятельства преступления, загладила причиненный государству ущерб и перечислила благотворительную помощь в детский дом.