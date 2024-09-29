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Posted 29 сентября, 02:51

Published 29 сентября, 02:51

Modified 29 сентября, 02:51

Updated 29 сентября, 02:51

Краевое правительство потратит еще почти полтора миллиона на банкеты

Краевое правительство потратит еще почти полтора миллиона на банкеты

29 сентября 2024, 02:51
Фото: Freepik
Правительство Красноярского края заказало дополнительные банкеты на 1,4 миллиона рублей.

Тендер на «организацию питания во время протокольных и других официальных мероприятий» появился на сайте госзакупок.

Судя по документам, планируют несколько видов приемов: банкет-обед и ужин, деловые завтрак, обед и ужин, фуршеты, кофе-брейки, чайные столы и «бокал шампанского». Их будут проводить в здании правительства на Мира, 110, в резиденции губернатора на Лесной, 157, в аэропорту Красноярска и других площадках.

Стоимость блюд на одну персону составляет от 300 рублей до 7,8 тысячи рублей — всё зависит от формата мероприятия. Полное обслуживание предусматривает максимум до тысячи гостей, буфетное — до 1,6-2 тысячи человек.

Подрядчика выберут 7 октября. Контракт с ним заключат до конца 2024 года.

  • Ранее правительство уже закупало банкеты на 2024 год за 3,5 млн рублей. Судя по сайту госзакупок, этот контракт еще исполняется.
  • Похожую закупку на 3,5 млн проводили и в 2022 году.
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