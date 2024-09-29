Краевое правительство потратит еще почти полтора миллиона на банкеты

Posted 29 сентября, 02:51
Published 29 сентября, 02:51
Modified 29 сентября, 02:51
Updated 29 сентября, 02:51
Тендер на «организацию питания во время протокольных и других официальных мероприятий» появился на сайте госзакупок.
Судя по документам, планируют несколько видов приемов: банкет-обед и ужин, деловые завтрак, обед и ужин, фуршеты, кофе-брейки, чайные столы и «бокал шампанского». Их будут проводить в здании правительства на Мира, 110, в резиденции губернатора на Лесной, 157, в аэропорту Красноярска и других площадках.
Стоимость блюд на одну персону составляет от 300 рублей до 7,8 тысячи рублей — всё зависит от формата мероприятия. Полное обслуживание предусматривает максимум до тысячи гостей, буфетное — до 1,6-2 тысячи человек.
Подрядчика выберут 7 октября. Контракт с ним заключат до конца 2024 года.
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