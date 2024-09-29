Краевое правительство потратит еще почти полтора миллиона на банкеты

Судя по документам, планируют несколько видов приемов: банкет-обед и ужин, деловые завтрак, обед и ужин, фуршеты, кофе-брейки, чайные столы и «бокал шампанского». Их будут проводить в здании правительства на Мира, 110, в резиденции губернатора на Лесной, 157, в аэропорту Красноярска и других площадках.