«Умрете через 21 день»: красноярка отдала драгоценности в надежде избавиться от порчи

Как сообщили в полиции, в мае к пенсионерке на улице Северо-Енисейской подошла неизвестная и спросила, как пройти на улицу Озерную. Пожилая женщина начала объяснять дорогу, но незнакомка ее перебила и сообщила, что та якобы умрет через три недели, так как на ней лежит порча. Пенсионерка ей поверила.