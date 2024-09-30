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Posted 30 сентября, 05:42

Published 30 сентября, 05:42

Modified 30 сентября, 05:44

Updated 30 сентября, 05:44

Красноярская пенсионерка хотела избавиться от порчи и отдала драгоценности

«Умрете через 21 день»: красноярка отдала драгоценности в надежде избавиться от порчи

30 сентября 2024, 05:42
Фото: МВД

Красноярская пенсионерка хотела избавиться от порчи и отдала драгоценности

В Красноярске 73-летняя женщина отдала золотые драгоценности на 70 тысяч рублей лжецелительнице, которая заявила, что на пенсионерке лежит смертельная порча.

Как сообщили в полиции, в мае к пенсионерке на улице Северо-Енисейской подошла неизвестная и спросила, как пройти на улицу Озерную. Пожилая женщина начала объяснять дорогу, но незнакомка ее перебила и сообщила, что та якобы умрет через три недели, так как на ней лежит порча. Пенсионерка ей поверила.

Лжецелительница пообещала помочь и предложила провести «обряда исцеления». Для этого она вынесла из дома стакан с водой, яйцо и полотенце. Обвиняемая сделала вид, что проводит обряд, а затем предупредила, что красноярке нужно молчать — тогда порча и сглаз с нее будут сняты, а все болезни уйдут.

Обвиняемая попросила оплатить обряд, тогда пенсионерка заявила, что у нее нет с собой денег. Тогда «целительница» предложила рассчитаться золотыми драгоценностями, которые были на красноярке. Пенсионерка отдала цепочку и кольцо на 70 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку, изъяли украшения и вернули потерпевшей. «Целительница» обвиняют в мошенничестве. Ей грозит до 5 лет колонии.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Мошенничество#Колония#Пенсионерка
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