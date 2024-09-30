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Posted 30 сентября, 04:35

Published 30 сентября, 04:35

Modified 30 сентября, 12:41

Updated 30 сентября, 12:41

Врач из Красноярска поборется за звание «Миссис Вселенная» в Южной Корее

Врач из Красноярска поборется за звание «Миссис Вселенная» в Южной Корее

30 сентября 2024, 04:35
Фото: vk.com/academy_beauty_contest
31-летняя жительница Красноярска будет участвовать в конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2024». Он пройдет в Южной Корее.

В академии международных конкурсов красоты рассказали, что Красноярск представит 31-летняя Марина Тутынина.

Фото: vk.com/academy_beauty_contest

Красноярка работает врачом-травматологом. Она увлекается танцами и боксом, а также хочет открыть центр для молодых мам. Марина замужем и воспитывает двоих детей.

В апреле она выиграла «Миссис Красноярский край».

  • До этого красноярка Екатерина Никитина стала участницей конкурса «Миссис Вселенная — 2023» на Филиппинах. Конкурс прошел в октябре. До этого девушка стала одной из победительниц конкурса «Самое красивое лицо России».
  • Еще одна 22-летняя красноярка поборется за победу на конкурсе «Мисс Россия 2024».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Конкурс#Конкурс красоты#Врач#Южная Корея
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