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Posted 2 октября, 06:40

Published 2 октября, 06:40

Modified 2 октября, 06:42

Updated 2 октября, 06:42

Красноярского эколога заподозрили в сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Красноярского эколога заподозрили в сотрудничестве с «нежелательной организацией»

2 октября 2024, 06:40
Фото: Александр Колотов / соцсети
Красноярского эколога Александра Колотова подозревают в сотрудничестве с «нежелательной организацией». Материалы дела появились на сайте Железнодорожного районного суда.

В карточке указано, что материалы дела в отношении руководителя экологической организации «Плотина» поступили 6 сентября.

Сообщается, что Колотов проходит по административному делу о сотрудничестве с международной или иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ (статья 20.33 КоАП РФ).

Изначально заседание по делу планировали провести 1 октября, однако его перенесли на 16 октября.

«Проспект Мира» попытался связаться с Александром Колотовым, однако оперативно получить его комментарий не удалось.

В разговоре с Ngs24 эколог заявил, что даже не знал о том, что на него составили протокол. По его словам, он не сотрудничает с нежелательными организациями. Также Колотов пояснил, что сейчас находится не в Красноярске и на суд пойдет его представитель.

Корреспондент «ПМ» обратился за комментарием в прокуратуру. В ведомстве нам пообещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию позднее.

  • До этого в Красноярске вынесли приговор красноярскому художнику Василию Слонова, которого судили за «неоднократную демонстрацию экстремистской символики».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Железнодорожный суд#Административное дело#Эколог
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