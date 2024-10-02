Красноярского эколога заподозрили в сотрудничестве с «нежелательной организацией»

Posted 2 октября, 06:40
Published 2 октября, 06:40
Modified 2 октября, 06:42
Updated 2 октября, 06:42
В карточке указано, что материалы дела в отношении руководителя экологической организации «Плотина» поступили 6 сентября.
Сообщается, что Колотов проходит по административному делу о сотрудничестве с международной или иностранной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ (статья 20.33 КоАП РФ).
Изначально заседание по делу планировали провести 1 октября, однако его перенесли на 16 октября.
«Проспект Мира» попытался связаться с Александром Колотовым, однако оперативно получить его комментарий не удалось.
В разговоре с Ngs24 эколог заявил, что даже не знал о том, что на него составили протокол. По его словам, он не сотрудничает с нежелательными организациями. Также Колотов пояснил, что сейчас находится не в Красноярске и на суд пойдет его представитель.
Корреспондент «ПМ» обратился за комментарием в прокуратуру. В ведомстве нам пообещали уточнить информацию и прокомментировать ситуацию позднее.
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