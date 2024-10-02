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Posted 2 октября, 06:52

Published 2 октября, 06:52

Modified 2 октября, 06:54

Updated 2 октября, 06:54

Торгунакова обвинили в фиктивной продаже квартиры — чтоб не ушла обманутым дольщикам

Торгунакова обвинили в фиктивной продаже квартиры — чтоб не ушла обманутым дольщикам

2 октября 2024, 06:52
Фото: t.me/krpronws
Прокуратура требует признать недействительной сделку о продаже квартиры осуждееного экс-депутата и бывшего руководителя ООО «Стройинвест» Геннадия Торгунакова. Жилье продали красноярскому «феодалу» Евгению Генералову, который является фигурантом нескольких уголовных дел.

30 августа 2024 года бывшего депутата горсовета Красноярска и экс-руководителя ООО «Стройинвест» Геннадия Торгунакова приговорили к 10 годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о присвоении денег дольщиков и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Торгунаков расчитывался недостроенными квартирами за работы на другом объекте и подписывал документы на оплату невыполненных работ.

В итоге недостроенными остались два дома на Грунтовой — 308 дольщиков остались без квартир и денег. Сумма ущерба составила больше 600 миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре, во время проверки материального положения Геннадия Торгунакова выяснилось, что у него была в Красноярске квартира площадью 121 квадратный метр. В 2018 году он передал ее за 9 миллионов рублей своей жене.

Спустя год квартиру перепродали красноярскому «феодалу» Евгению Генералову, который является фигурантом нескольких уголовных дел о вымогательстве и мошенничестве с землей в Солнечном.

Оказывается, что у супруги Торгунакова не было финансовых возможностей для покупки жилплощади, а сама стоимость квартиры была завышена почти на 30%. Более того, передача жилья совпала с признанием «Сибстройинвест» банкротом и появлением обманутых дольщиков.

«Кроме того, ни консьерж, ни соседи не видели новых жильцов той самой квартиры. Это и стало основанием полагать, что продажа жилья — фикция, чтобы „спасти“ имущество от долговых обязательств».

Прокуратура обратилась в суд и требует признать сделку недействительной.

Евгений Генералов известен в СМИ неоднократными скандалами. Он владел землей в микрорайоне Солнечный, на которой блокировали проезд. Суд запрещал ему создавать какие-либо препятствия на одном из участков.

В сентябре 2023 года Генералова задержали за аферу с недвижимостью. Сейчас против бизнесмена возбуждено шесть уголовных дел: все они касаются продажи или сдачи в аренду земельных участков на территории города и края.

Предварительно, Генералов совершил несколько афер по такой схеме: сперва через подельника продавал людям дома — деньги получал директор УК «Нанж» и застройщик АЛексей Ширкин, затем Генералов появлялся как «настоящий владелец» недвижимости и требовал миллионы за убытки.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Квартира#Дольщики#Прокуратура#Уголовное дело#Евгений Генералов
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