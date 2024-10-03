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Posted 3 октября, 08:21

Published 3 октября, 08:21

Modified 3 октября, 08:51

Updated 3 октября, 08:51

В Красноярском крае осудили блогера после цитаты Соловьева о расстреле военкомов

В Красноярском крае осудили блогера после цитаты Соловьева о расстреле военкомов

3 октября 2024, 08:21
Фото: Евгений Бригида
Назаровский горсуд Красноярского края приговорил к двум годам условно сельского видеоблогера из поселка Глядень Евгения Бригиду. Он процитировал Владимира Соловьева, который высказался о расстреле военкомов.

Как сообщил «Проспекту Мира» адвокат Бригиды Владимир Васин, прокурор требовал два года принудительных работ. Судья назначила два года условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.

В первые дни частичной мобилизации в сентябре 2022-го он записал видео и опубликовал его во «Вконтакте», где рассказал, как к нему приехали замглавы Назаровского района с главой глядениской администрации и просили «выдать сына».

В видео Бригида сослался на телеведущего Владимира Соловьева, который предлагал расстреливать или отправлять на СВО военкомов, нарушающих порядок мобилизации. Высказывания Соловьева были, в том числе, посвящены военкому из Назарова Олегу Тихончуку, заявившему, что ограничений для мобилизуемых нет ни по возрасту, ни по опыту, ни по медпоказаниям.

Бригида спросил в своем видео, не стоит ли предложение Соловьева расширить, назвав еще двух человек.

24 сентября Бригиду признали виновным в публичном призыве к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ).

  • Ранее суд приговорил к году исправительных работ красноярского художника Василия Слонова по делу о «неоднократной демонстрации экстремистской символики». Дело возбудили за неваляшку с блатной символикой.
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