В Красноярском крае осудили блогера после цитаты Соловьева о расстреле военкомов

В видео Бригида сослался на телеведущего Владимира Соловьева, который предлагал расстреливать или отправлять на СВО военкомов, нарушающих порядок мобилизации. Высказывания Соловьева были, в том числе, посвящены военкому из Назарова Олегу Тихончуку, заявившему, что ограничений для мобилизуемых нет ни по возрасту, ни по опыту, ни по медпоказаниям.