В Красноярском крае осудили блогера после цитаты Соловьева о расстреле военкомов

Posted 3 октября, 08:21
Published 3 октября, 08:21
Modified 3 октября, 08:51
Updated 3 октября, 08:51
Как сообщил «Проспекту Мира» адвокат Бригиды Владимир Васин, прокурор требовал два года принудительных работ. Судья назначила два года условно с испытательным сроком 1 год 8 месяцев.
В первые дни частичной мобилизации в сентябре 2022-го он записал видео и опубликовал его во «Вконтакте», где рассказал, как к нему приехали замглавы Назаровского района с главой глядениской администрации и просили «выдать сына».
В видео Бригида сослался на телеведущего Владимира Соловьева, который предлагал расстреливать или отправлять на СВО военкомов, нарушающих порядок мобилизации. Высказывания Соловьева были, в том числе, посвящены военкому из Назарова Олегу Тихончуку, заявившему, что ограничений для мобилизуемых нет ни по возрасту, ни по опыту, ни по медпоказаниям.
Бригида спросил в своем видео, не стоит ли предложение Соловьева расширить, назвав еще двух человек.
24 сентября Бригиду признали виновным в публичном призыве к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК РФ).
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