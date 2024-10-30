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Октябрь
Красноярку осудили по уголовному делу о «дискредитации армии» за комментарии в «ВК»
30 октября, 06:15
В работе «Вконтакте» произошел сбой. У красноярцев ничего не грузит
7 октября, 11:29
В Красноярском крае осудили блогера после цитаты Соловьева о расстреле военкомов
3 октября, 08:21
Август
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс высказался о задержании Павла Дурова
25 августа, 10:04
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Что известно
25 августа, 01:46
Красноярцу дали 5 лет колонии за комментарии с «ложной информацией о ВС РФ» в VK
6 августа, 07:58
Июль
Будут ли в Красноярске следить за дресс-кодом артистов после выступления Бузовой?
6 июля, 17:38
В Красноярском крае таксиста обвинили в домогательствах до маленьких детей
3 июля, 05:23
Май
Жителя Красноярского края посадили за «призывы к взрывам» в России
1-й Восточный окружной военный суд приговорил к двум годам колонии жителя Норильска, признав виновным в «совершении преступления террористической направленности».
22 мая, 06:21
Апрель
Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Карлсону. Собрали главное
17 апреля, 07:01
Мать назвала завуча школы тупой из-за меню в столовой. Ее оштрафовали
В селе Средняя Агинка в Саянском районе оштрафовали 50-летнюю жительницу за оскорбления замдиректора школы. Женщине не понравилось меню в школьной столовой.
11 апреля, 09:47
В Норильске ФСБ задержала мужчину за «оправдание терроризма» во «Вконтакте»
1 апреля, 10:17
Февраль
На железногорца завели дело за «призыв к террору». Он оставил комментарий в «ВК»
21 февраля, 04:59
Январь
Xzibit из «Тачки на прокачку» запишет ремикс на песню красноярской группы Otyken
Известный американский рэпер и ведущий шоу «Тачка на прокачку» Xzibit запишет трек на основе песни «Belief» красноярской группы Otyken.
24 января, 06:22
На красноярку завели уголовное дело о «дискредитации армии» за 17 комментариев в ВК
19 января, 11:45

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