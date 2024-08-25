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Posted 25 августа, 01:46

Published 25 августа, 01:46

Modified 25 августа, 01:46

Updated 25 августа, 01:46

Во Франции задержали Павла Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Что известно

25 августа 2024, 01:46
Фото: соцсети

Во Франции задержали Павла Дурова

Французские СМИ сообщили о задержании создателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова.

О задержании основателя Telegram и «ВКонтакте» первым сообщил французский телеканал LCI. По данным канала, Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в субботу вечером, 24 августа, куда он прилетел из Азербайджана.

Как утверждает другой французский телеканал TF1, правоохранительные органы якобы считают Дурова соучастником незаконного оборота запрещенных веществ, преступлений против несовершеннолетних и мошенничества из-за «плохой» модерации в Telegram, а также возможностью использования мессенджера для отправки криптовалюты.

Американский журналист Такер Карлсон, которому программист дал интервью в апреле, считает, что Дурова задержали за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб.

Сообщается, что Павла Дурова якобы отправили под стражу и скоро его ждет суд. Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Фредерика Бело, в ближайшее время основателю Telegram и «ВКонтакте» могут предъявить обвинения.

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