Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Что известно

Posted 25 августа, 01:46
Published 25 августа, 01:46
Modified 25 августа, 01:46
Updated 25 августа, 01:46
О задержании основателя Telegram и «ВКонтакте» первым сообщил французский телеканал LCI. По данным канала, Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в субботу вечером, 24 августа, куда он прилетел из Азербайджана.
Как утверждает другой французский телеканал TF1, правоохранительные органы якобы считают Дурова соучастником незаконного оборота запрещенных веществ, преступлений против несовершеннолетних и мошенничества из-за «плохой» модерации в Telegram, а также возможностью использования мессенджера для отправки криптовалюты.
Американский журналист Такер Карлсон, которому программист дал интервью в апреле, считает, что Дурова задержали за отказ «цензурировать правду» по приказу правительств и разведывательных служб.
Сообщается, что Павла Дурова якобы отправили под стражу и скоро его ждет суд. Как пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Фредерика Бело, в ближайшее время основателю Telegram и «ВКонтакте» могут предъявить обвинения.