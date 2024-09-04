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Турция, Казахстан и Абхазия: куда ездили отдыхать красноярцы этим летом
Красноярцы этим летом выбирали заграничные путешествия на 11% чаще, чем годом ранее, выяснили эксперты «Мегафона», проведя анализ данных абонентов в роуминге.
4 сентября, 04:13
Август
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс высказался о задержании Павла Дурова
25 августа, 10:04
Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Что известно
25 августа, 01:46
Январь
Xzibit из «Тачки на прокачку» запишет ремикс на песню красноярской группы Otyken
Известный американский рэпер и ведущий шоу «Тачка на прокачку» Xzibit запишет трек на основе песни «Belief» красноярской группы Otyken.
24 января, 06:22

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